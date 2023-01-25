Житло для постраждалих від війни: про що домовилися ООН та Україна

Домовленості між Україною та ООН мають полегшити доступ до рішень щодо відновлення житла для людей, чиї будинки було пошкоджено чи зруйновано під час війни.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ — UNHCR) підписали Меморандум про співпрацю, повідомляє пресслужба українського міністерства.

У межах меморандуму буде запущено платформу "Україна — наш Дім" (Ukraine is Home), щоб полегшити доступ до рішень щодо відновлення житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

За інформацією віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, станом на осінь 2022 року більш ніж у 2,4 млн українців є пошкоджене або зруйноване житло.

"Тому меморандум дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом", — додав Кубраков.

Ключові ініціативи проєкту — це прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроєкт 7198.

"По-друге — на основі механізму "єПідтримка" плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла, по-третє — будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть утримувати заздалегідь закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів", — зазначив віцепрем'єр-міністр.

Крім того, меморандум передбачає, що Україна та ООН співпрацюватимуть щодо таких питань:

надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів та інших людей, які постраждали від війни;

допомога цивільному населенню, що проживає в районах, наближених до лінії зіткнення та сильно постраждалих від бойових дій та обстрілів.

Раніше стало відомо, що деяких українців можуть позбавити права на компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Водночас, пріоритетне право на компенсацію хочуть надати учасникам бойових дій, а також мобілізованим, але без статусу УБД.

Також Фокус розповідав, що українцям, які через війну втратили житло, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.

Ще нагадаємо, що згідно зі звітом Київської школи економіки (KSE), сума збитків українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії досягла до грудня 2022 року $137,8 мільярдів.