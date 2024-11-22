Свобода у фінансових операціях: все про проєкт від HitBitPro

20 листопада у Києві відбулася премія "УП100", яка зібрала найкращих українських підприємців та стартапи, що формують майбутнє бізнесу. Серед партнерів виділялася команда HitBit Pro, яка вперше представила свій глобальний лайфстайл-проєкт, спрямований на інтеграцію криптовалют у повсякденне життя.

HitBit Pro — це сучасний фінансовий інструмент, який дозволяє оплачувати будь-які покупки у криптовалюті завдяки автоматичній конвертації у фіатну валюту (євро). Картка підтримується мережею Mastercard.

Реєстрація та управління карткою максимально зручні: усе можна зробити через Telegram-бот за лічені хвилини. Це робить HitBit Pro доступним навіть для тих, хто вперше стикається з криптовалютами.

Команда HitBit Pro представила інтерактивний стенд, де відвідувачі могли ознайомитися з функціоналом продукту. Гості спостерігали, як легко зареєструватися, замовити картку, а також здійснювати оплати у реальному часі.

За словами фаундерів, їхній продукт створений для людей, які цінують свободу у фінансових операціях. "Ми хочемо зробити криптовалюту доступною для кожного. Наша картка — це простий спосіб інтегрувати цифрові активи у повсякденне життя," — зазначив один із засновників HitBit Pro.

Новий проєкт HitBit Pro crypto card орієнтований на молодь та активних мандрівників, а також на тих, хто отримує доход в крипті, цінує приватність та шукає гнучкі рішення для управління своїми фінансами. Він дозволяє використовувати криптовалюту для щоденних покупок у магазинах, ресторанах, під час подорожей і навіть онлайн.

Ключова мета — зруйнувати міф, що криптовалюта складна чи недоступна. HitBit Pro пропонує інструмент, який робить користування криптовалютами таким же простим, як і банківською карткою.

Це перша публічна презентація HitBit Prо.