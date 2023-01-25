Понад $137 мільярдів: з'явилися нові цифри збитків інфраструктурі України від війни з РФ

Найбільших збитків росіяни завдали житловому фонду країни — ворожа армія пошкодила чи зруйнувала майже 150 тис. житлових будинків. Також серйозно постраждала інфраструктура, якій завдали збитків на 35,6 млрд дол.

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Сума збитків українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення Росії досягла до грудня 2022 року в $137,8 мільярда. Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

Експерти зазначають, що порівняно з розрахунками на листопад 2022 року, загальна сума збитків зросла майже на $2 млрд. Найбільших збитків за весь час війни завдано:

житловому фонду — $54 млрд;

освітнім установам — $8,6 млрд;

установам сфери культури, спорту та релігії — $ 2,2 млрд;

промисловості та підприємствам — $13 млрд.

[ + – ] За понад 11 місяців війни в Україні пошкоджено чи зруйновано 149,3 тис. житлових будинків Фото: Київська школа економіки

Експерти зазначають, що за понад 11 місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних, 17,5 тис. багатоквартирних та 280 гуртожитків. Також серйозно постраждала інфраструктура, якій завдано збитків на 35,6 млрд дол.

Крім того, з 24 лютого 2022 року російські війська пошкодили, зруйнували або захопили щонайменше 64 великі та середні підприємства, 84.3 тис. одиниць сільгосптехніки, 31 інтернат, 44 соціальні центри, майже 3 тис. магазинів, 593 аптеки, майже 195 тис. приватних легкових авто, 330 лікарень, 595 адмінбудівель державного та місцевого управління.

Україна та повоєнне відновлення: як у Давосі обговорювали майбутнє

Війна з Росією все ще продовжується, але вже мало хто сумнівається у її поразці. Тому в Україні все частіше говорять про повоєнне майбутнє і про те, якою має бути країна після війни.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль упевнений, що масштабний проєкт післявоєнного відновлення стане драйвером не лише швидкого зростання країни, а й новим стимулом для європейської економіки.

"Наша країна пропонує велике інвестиційне меню в різних галузях. Оборонна промисловість, аграрний сектор, ІТ, відновлювана енергетика, видобуток та зберігання газу, аутсорсинг програмного забезпечення, видобуток та перероблення титану та інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, які стануть основою економіки майбутнього в Україні", — розповів голова українського уряду учасникам економічного форуму у Давосі.

Тим часом Україна разом із партнерами продовжує шукати можливості для розвитку бізнесу та припливу інвестицій. Так, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, для цього розглядають різні механізми, зокрема страхування військових ризиків міжнародними інституціями.

Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за відшкодування збитків Україні та виплату репарацій. У прийнятому в листопаді 2022 року документі 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр із даними про завдані російським вторгненням збитки.

Також Фокус писав, що ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку, а, крім цього, 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.