Больше $137 миллиардов: появились новые цифры ущерба инфраструктуре Украины от войны с РФ

Наибольший урон россияне нанесли жилому фонду страны — вражеская армия повредила или разрушила почти 150 тыс. жилых домов. Также серьезно пострадала инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35,6 млрд долл.

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Сумма ущерба украинской инфраструктуре в результате полномасштабного военного вторжения России достигла к декабрю 2022 года оценивается в $137,8 миллиардов. Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

Эксперты отмечают, что по сравнению с расчетами на ноябрь 2022 года, общая сумма убытков выросла почти на $2 млрд. Наибольший ущерб за все время войні нанесен:

жилищному фонду — $54 млрд;

образовательным учреждениям — $8,6 млрд;

учреждениям сферы культуры, спорта и религии. — $ 2,2 млрд;

промышленности и предприятиям — $13 млрд.

[ + – ] За более чем 11 месяцев войны в Украине повреждено или разрушено 149.3 тыс. жилых домов Фото: Киевская школа экономики

Эксперты отмечают, что за более чем 11 месяцев войны в общей сложности повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов, среди которых 131,4 тыс. частных, 17,5 тыс. многоквартирных и 280 общежитий. Также серьезно пострадала инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35,6 млрд долл.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года российские войска повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия, 84.3 тыс. единиц сельхозтехники, 31 интернат, 44 социальных центра, почти 3 тыс. магазинов, 593 аптеки, почти 195 тыс. частных легковых авто, 330 больниц, 595 админзданий государственного и местного управления.

Украина и послевоенное восстановление: как в Давосе обсуждали будущее

Война с Россией все еще продолжается, но уже мало кто сомневается в ее поражении. Поэтому в Украине все чаще говорят о послевоенном будущем и о том, какой должна быть страна после войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что масштабный проект послевоенного восстановления станет драйвером не только быстрого роста страны, но и новым стимулом для европейской экономики.

"Наша страна предлагает обширное инвестиционное меню в разных отраслях. Оборонная промышленность, аграрный сектор, IТ, возобновляемая энергетика, добыча и хранение газа, аутсорсинг программного обеспечения, добыча и переработка титана и других полезных ископаемых, развитие логистики, строительство. Это лишь небольшое количество отраслей, которые станут основой экономики будущего в Украине", — рассказал глава украинского правительства участникам экономического форума в Давосе.

Тем временем, Украина вместе с партнерами продолжает искать возможности для развития бизнеса и притока инвестиций. Так, по словам министра экономики Юлии Свириденко, для этого рассматривают различные механизмы, в частности – страхование военных рисков международными институциями.

Напомним, Генассамблея ООН проголосовала за возмещение ущерба Украине и выплату репараций. В принятом в ноябре 2022 года документе 193 странам рекомендуется вести международный реестр с данными о нанесенном российским вторжением ущербе.

Также Фокус писал, что ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а, помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов.