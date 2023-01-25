Жилье для пострадавших от войны: о чем договорились ООН и Украина

Договоренности между Украиной и ООН должны облегчить доступ к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ – UNHCR) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба украинского министерства. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

В рамках меморандума будет запущена платформа "Украина – наш Дом" (Ukraine is Home), чтобы облегчить доступ к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны.

По информации вице-премьер-министра Александра Кубракова, по состоянию на осень 2022 года у более чем 2,4 млн украинцев есть поврежденное или разрушенное жилье.

"Поэтому меморандум позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, востребованной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем", — добавил Кубраков.

Ключевые инициативы проекта – это прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которой определяет законопроект 7198.

"Во-вторых – на основе механизма "єПідтримка" планируем обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья, в-третьих – строительные хабы, децентрализованные склады, которые будут содержать заранее закупленные строительные материалы для обеспечения насущной потребности для проведения срочных ремонтов", — отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, меморандум предусматривает, что Украина и ООН будут сотрудничать по следующим вопросам:

предоставление гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), репатриантов и других пострадавших от войны людей;

помощь гражданскому населению, проживающему в районах, приближенных к линии столкновения и сильно пострадавших от боевых действий и обстрелов.

Ранее стало известно, что некоторых украинцев могут лишить права на компенсацию за разрушенное в результате войны жилья. В то же время приоритетное право на компенсацию хотят предоставить участникам боевых действий, а также мобилизованным, но без статуса УБД.

Также Фокус рассказывал, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.

Еще напомним, что согласно отчету Киевской школы экономики (KSE), сумма ущерба украинской инфраструктуре в результате полномасштабного военного вторжения России достигла к декабрю 2022 года $137,8 миллиардов.