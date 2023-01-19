Компенсацию за жилье смогут получить не все украинцы: что хотят изменить в правительстве

Приоритетное право на компенсацию за разрушенное войной жилье в Украине хотят предоставить участникам боевых действий, а также мобилизованным, но без статуса УБД.

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В Украине собираются лишить некоторых граждан право на компенсацию за разрушенное в результате войны жилья. Об этом говорится в проекте "Закона о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации" на сайте Верховной Рады.

Тем временем, по информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, согласно готовящемуся ко второму чтению соответствующему законопроекту, права на компенсацию могут лишить сразу три категории украинцев, а именно:

граждан, к которым применены санкции в рамках Закона Украины "О санкциях";

граждан, имеющие судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследников всех перечисленных лиц.

[ + – ] Кому не выплатят компенсацию за разрушенное жилье Фото: Фото: Мининфраструктуры

Кому из украинцев выплатят компенсацию

Правительство уже составило целый ряд категорий украинцев, которым государство выделит деньги для покупки и постройки нового жилья. Например:

собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;

члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право на него.

Компенсация будет не только деньгами

Как объяснила депутат Елена Шуляк, владелец поврежденного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья.

По словам депутата, украинцы сами будут выбирать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем будет только сумма средств — она будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

"То есть, если стоимость разрушенной квартиры в Черниговской области схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской области — человек может выбрать этот регион", — рассказала Елена Шуляк.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.

Также Фокус писал, что министр экономики Юлия Свириденко в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила, что уровень безработицы в Украине составляет около 30%, работу ищут 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.