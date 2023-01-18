Трудные времена: сколько украинцев остались без работы в 2022 году

По словам министра экономики Юлии Свириденко, наибольшим вызовом для страны является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые ранее были активно вовлечены в украинскую экономику.

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Кризис на рынке труда в Украине из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году был одним из самых масштабных за последние несколько лет. Сейчас уровень безработицы в Украине составляет около 30%, работу ищут 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это значит, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Сюда же входят 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн – внутри страны", – рассказала она.

По ее словам, серьезным вызовом для экономики является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые до войны активно участвовали в экономических процессах страны. Юлия Свириденко также добавила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, в программе "Армия восстановления".

Напомним, что в июле 2022 года правительство запустило реформу, в рамках которой официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Местные власти будут определять, на какие именно работы отправлять людей, а это могут быть следующие:

разбор завалов;

строительство защитных сооружений;

благоустройство;

ремонтные или сельскохозяйственные работы.

За такую работу люди получают деньги. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта реформа и другие для помощи украинцам и государству является новой экономической политикой Украины.

Отметим, что в декабре 2022 года нардеп Ярослав Железняк сообщал, что безработица в Украине достигла самой минимальной отметки за всю историю независимости. Среди главных причин падения уровня безработицы парламентарий выделил три:

выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

больше людей выезжают заграницу;

мужчины должны перед регистрацией по безработице принести военный билет.

Также Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года украинцы со статусом безработного будут получать меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году.