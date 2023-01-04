Денежная помощь по безработице: как снизится размер выплат в 2023 году

Во время военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законодательством.

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Украинцы со статусом безработного с 1 января 2023 года будут получать меньший размер максимальной помощи по безработице. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", который был проголосован в Верховной Раде в сентябре 2022 года.

Сколько теперь будут выплачивать безработным украинцам

Во время военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законодательством. Как сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости, с 1 января 2023 года максимальный размер выплат по безработице будет составлять 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году. Минимальное пособие по безработице в 2023 году составит 1 000 грн, а не 1 800, как было годом ранее.

Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для граждан предпенсионного возраста — 360 календарных дней.

Как оформить статут безработного

Услуга по оформлению статуса безработного доступна в приложении и на портале "Дія". Для этого нужно:

открыть пункт "Услуги";

выбрать категорию "Помощь по безработице", после этого выбрать пункт "получить статус безработного".

Для подачи заявки нужно указать такие данные:

центр занятости, в котором регистрируетесь;

паспортные данные, если паспортов нет в "Дії";

данные карты "Є.Підтримка";

контактные данные.

После этого заявку рассмотрят работники центра занятости. А "Дія" сообщит пользователю о присвоении статуса безработного.

Напомним, в конце декабря 2022 года нардеп Ярослав Железняк заявил, что безработица в Украине достигла самой минимальной отметки за всю историю независимости. Среди главных причин падения уровня безработицы нардеп отмечает три главных фактора:

выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

больше людей выезжают заграницу;

мужчины должны перед регистрацией по безработице принести военный билет.

Тем временем в 2023 году, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) треть мировой экономики столкнется с рецессией. Как объяснила 1 января глава МВФ Кристалина Георгиева, экономики Соединенных Штатов Америки, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно. При этом Китаю грозит новый экономический удар уже в ближайшее время из-за быстрого распространения Covid-19.