Грошова допомога з безробіття: як знизиться розмір виплат у 2023 році

Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

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Українці зі статусом безробітного з 1 січня 2023 року отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги з безробіття. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", який було проголосовано у Верховній Раді у вересні 2022 року.

Скільки тепер виплачуватимуть безробітним українцям

Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Як повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості, з 1 січня 2023 року максимальний розмір виплат із безробіття становитиме 6 700 грн замість 9 750 грн, як було у 2022 році. Мінімальна допомога з безробіття у 2023 році становитиме 1 000 грн, а не 1 800, як було роком раніше.

Тривалість виплати допомоги безробітним не може перевищувати 90 календарних днів, а для громадян передпенсійного віку — 360 календарних днів.

Як оформити статут безробітного

Послуга з оформлення статусу безробітного доступна у додатку та на порталі "Дія". Для цього потрібно:

відкрити пункт "Послуги";

обрати категорію "Допомога з безробіття", після цього вибрати пункт "отримати статус безробітного".

Для подання заявки варто зазначити такі дані:

центр зайнятості, в якому реєструєтесь;

паспортні дані, якщо паспортів немає у "Дії";

дані картки "Є.Підтримка";

контактні дані.

Після цього заявку розглянуть працівники центру зайнятості. А "Дія" повідомить користувача про надання статусу безробітного.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року нардеп Ярослав Железняк заявив, що безробіття в Україні досягло найменшої позначки за всю історію незалежності. Серед головних причин падіння рівня безробіття нардеп зазначає три головні чинники:

виплата з безробіття зараз провадиться лише 90 днів;

більше людей виїжджають за кордон;

чоловіки повинні перед реєстрацією з безробіття принести військовий квиток.

Тим часом у 2023 році, за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), третина світової економіки зіткнеться з рецесією. Як пояснила 1 січня глава МВФ Крісталіна Георгієва, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС і Китаю знижують темпи зростання одночасно. При цьому Китаю загрожує новий економічний удар уже найближчим часом через швидке поширення Covid-19.