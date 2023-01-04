Грошова допомога з безробіття: як знизиться розмір виплат у 2023 році
Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
Українці зі статусом безробітного з 1 січня 2023 року отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги з безробіття. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", який було проголосовано у Верховній Раді у вересні 2022 року.
Скільки тепер виплачуватимуть безробітним українцям
Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Як повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості, з 1 січня 2023 року максимальний розмір виплат із безробіття становитиме 6 700 грн замість 9 750 грн, як було у 2022 році. Мінімальна допомога з безробіття у 2023 році становитиме 1 000 грн, а не 1 800, як було роком раніше.
Тривалість виплати допомоги безробітним не може перевищувати 90 календарних днів, а для громадян передпенсійного віку — 360 календарних днів.
Як оформити статут безробітного
Послуга з оформлення статусу безробітного доступна у додатку та на порталі "Дія". Для цього потрібно:
- відкрити пункт "Послуги";
- обрати категорію "Допомога з безробіття", після цього вибрати пункт "отримати статус безробітного".
Для подання заявки варто зазначити такі дані:
- центр зайнятості, в якому реєструєтесь;
- паспортні дані, якщо паспортів немає у "Дії";
- дані картки "Є.Підтримка";
- контактні дані.
Після цього заявку розглянуть працівники центру зайнятості. А "Дія" повідомить користувача про надання статусу безробітного.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року нардеп Ярослав Железняк заявив, що безробіття в Україні досягло найменшої позначки за всю історію незалежності. Серед головних причин падіння рівня безробіття нардеп зазначає три головні чинники:
- виплата з безробіття зараз провадиться лише 90 днів;
- більше людей виїжджають за кордон;
- чоловіки повинні перед реєстрацією з безробіття принести військовий квиток.
Тим часом у 2023 році, за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), третина світової економіки зіткнеться з рецесією. Як пояснила 1 січня глава МВФ Крісталіна Георгієва, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС і Китаю знижують темпи зростання одночасно. При цьому Китаю загрожує новий економічний удар уже найближчим часом через швидке поширення Covid-19.