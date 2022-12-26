Безробіття в Україні впало до історичного мінімуму (інфографіка)

За словами нардепа Ярослава Железняка, на падіння рівня безробіття вплинув виїзд українців за кордон, скорочені терміни виплат допомоги та небажання чоловіків оформлювати військовий квиток.

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Безробіття в Україні досягло найменшої позначки за всю історію незалежності. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Новий антирекорд, станом на 26 грудня, це 191 тисяча осіб. Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такого низького числа не було. Для розуміння, місяць тому, 24 листопада, було 223 тисячі, тобто падіння за місяць понад 30 тисяч. осіб", — розповів Железняк.

[ + – ] Показники з безробіття в Україні з листопада 2021 року до грудня 2022 року Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Серед головних причин падіння рівня безробіття нардеп зазначає три головні фактори:

виплата з безробіття зараз проводиться лише 90 днів;

більше людей виїжджають за кордон;

чоловіки повинні перед реєстрацією з безробіття принести військовий квиток.

За словами Железняка, 77% зареєстрованих безробітних в Україні — жінки.

Нагадаємо, за словами виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована, під час повномасштабної війни з РФ Україна продемонструвала стійкість та адаптивність економічної системи та інших інститутів.

Також Фокус писав про, що за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння рівня ВВП України в 2022 році буде набагато глибшим, ніж очікувалося. Причиною цього стали атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Раніше повідомлялося, що за даними МВФ, потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть мінімум $39,5 млрд. У разі несприятливого сценарію сума може зрости до $57 млрд.