Безробіття в Україні впало до історичного мінімуму (інфографіка)
За словами нардепа Ярослава Железняка, на падіння рівня безробіття вплинув виїзд українців за кордон, скорочені терміни виплат допомоги та небажання чоловіків оформлювати військовий квиток.
Безробіття в Україні досягло найменшої позначки за всю історію незалежності. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
"Новий антирекорд, станом на 26 грудня, це 191 тисяча осіб. Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такого низького числа не було. Для розуміння, місяць тому, 24 листопада, було 223 тисячі, тобто падіння за місяць понад 30 тисяч. осіб", — розповів Железняк.
Серед головних причин падіння рівня безробіття нардеп зазначає три головні фактори:
- виплата з безробіття зараз проводиться лише 90 днів;
- більше людей виїжджають за кордон;
- чоловіки повинні перед реєстрацією з безробіття принести військовий квиток.
За словами Железняка, 77% зареєстрованих безробітних в Україні — жінки.
Нагадаємо, за словами виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована, під час повномасштабної війни з РФ Україна продемонструвала стійкість та адаптивність економічної системи та інших інститутів.
Також Фокус писав про, що за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння рівня ВВП України в 2022 році буде набагато глибшим, ніж очікувалося. Причиною цього стали атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру країни.
Раніше повідомлялося, що за даними МВФ, потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть мінімум $39,5 млрд. У разі несприятливого сценарію сума може зрости до $57 млрд.