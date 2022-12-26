Безработица в Украине упала до исторического минимума (инфографика)

По словам нардепа Ярослава Железняка, на падение уровня безработицы повлиял выезд украинцев за границу, сокращенные сроки выплат пособия и нежелание мужчин оформлять военный билет.

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Безработица в Украине достигла самой минимальной отметки за всю историю независимости. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Новый антирекорд, по состоянию на 26 декабря, это 191 тысяча человек. Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было. Для понимания, месяц назад, 24 ноября, было 223 тысяч, то есть падение за месяц более 30 тысяч человек", — рассказал Железняк.

[ + – ] Показатели по безработице в Украине с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Среди главных причин падения уровня безработицы нардеп отмечает три главных фактора:

выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

больше людей выезжают заграницу;

мужчины должны перед регистрацией по безработице принести военный билет.

По словам Железняка, 77% зарегистрированных безработных в Украине — женщины.

Напомним, по словам исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, во время полномасштабной войны с РФ Украина продемонстрировала устойчивость и адаптивность экономической системы и прочих институтов.

Также Фокус писал о, что по словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, падение уровня ВВП Украины в 2022 году будет куда глубже, чем ожидалось. Причиной тому стали атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что по данным МВФ, потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум $39,5 млрд. В случае неблагоприятного сценария сумма может вырасти до $57 млрд.