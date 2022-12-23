Украине понадобится до $57 млрд в 2023 году — МВФ

В МВФ считают, что выделение финансовой помощи Украине на опережение поможет устранить напряженность в начале следующего года.

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Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум $39,5 млрд, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь $57 млрд. Об этом сказано в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

"Штатный анализ предполагает, что потребности во внешнем фискальном финансировании составят не менее $39,5 млрд по основному сценарию и могут достигнуть $57 млрд по неблагоприятному сценарию, учитывая, что власти (Украины) могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для полной компенсации крупных потрясений. Выделение средств на опережение поможет устранить напряженность в начале 2023 года", — говорится в пресс-релизе.

Неблагоприятный сценарий, о котором говорят в МВФ предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, а также снижение международных резервов до $18 млрд и расходов госбюджета до 68,8% ВВП.

По данным МВФ, в 2023 году Украина получит $18 млрд в качестве кредита от ЕС, еще $14 млрд двусторонних грантов, $2 млрд кредитов от Всемирного банка, а также $1,5 млрд от других международных финансовых организаций.

Напомним, 22 декабря первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что сумма финансовой помощи, которую Украина получила от международных партнеров с начала полномасштабного вторжения России составила $28 миллиардов.

Также сообщалось о том, что страны G7 собрали для Украины уже около $32 млрд, которые наша страна получит в 2023 году для покрытия самых важных финансовых расходов. Информация об этом появилась на сайте организации.

Напомним, 21 декабря Минобороны Дании объявило о выделении Украине 300 млн крон финансовой помощи. Деньги возьмут из Национального резерва и передадут в Международный фонд для Украины, созданный Великобританией.

Также Фокус писал, что 20 декабря группа Всемирного банка объявила о новом пакете финансирования Украины на сумму в $610 миллионов.

Ранее сообщалось, что по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться около 600 миллиардов евро.