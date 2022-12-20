Всемирный банк выделит Украине еще $610 млн: на что пойдут деньги

С начала полномасштабной войны Всемирный банк собрал для Украины уже 18 млрд долларов. Новый транш позволит правительству обеспечить выплаты и поддержать сферу здравоохранения.

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Группа Всемирного банка объявила о новом пакете финансирования Украины на сумму в 610 миллионов долларов. Средства позволят правительству продолжить выплачивать пособия и поддержать учреждения здравоохранения, пострадавшие в ходе российской агрессии. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 20 декабря.

"Мы приветствуем сегодняшнюю финансовую поддержку со стороны наших партнеров. Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов США в качестве чрезвычайного финансирования для поддержки народа Украины с начала войны, включая обязательства и обещания доноров, из которых было освоено 15 миллиардов долларов США", — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

500 млн долларов из нового пакета позволят правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, заработной платой госслужащих и коммунальными платежами. Еще 110 млн долларов предназначены для проекта HEAL Ukraine, в рамках которого планируется финансировать оказание услуг, связанных с психическим здоровьем и реабилитацией, поддержку медицинских учреждений.

Ожидается, что финансирование проекта HEAL Ukraine увеличится до 500 млн долларов США, заявили во Всемирном банке.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться около 600 миллиардов евро.

Также организация пришла к выводу, что из-за полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в 10 раз. Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что к концу 2022 года 25% украинцев будут жить в бедности, по сравнению с чуть более 2% до большого военного конфликта.