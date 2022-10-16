Уровень бедности в Украине из-за войны вырос в 10 раз, — Всемирный банк

Из-за ухудшения экономической ситуации уровень бедности среди украинцев в 2023 году может подняться до 55%.

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В Украине на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ и обстрелов мирных городов наблюдается десятикратный рост уровня бедности. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

По его словам, массированные ракетные удары по украинским городам лишь осложнят тяжелую экономическую ситуацию в Украине. В этом контексте Банерджи подчеркнул, что на фоне военного времени в нашей стране зафиксирован десятикратный рост уровня бедности, который, по прогнозам специалистов, будет еще увеличиваться.

"Большинство стран сообщили, что они будут оказывать финансовую поддержку Украине в течение следующего года, и это очень позитивный результат", — продолжил представитель Всемирного банка в общении с журналистами.

В ходе интервью Банерджи спрогнозировал, что к концу 2022 года 25% украинцев будут жить в бедности, по сравнению с чуть более 2% до полномасштабного вторжения ВС РФ, а к концу следующего года этот показатель может вырасти до 55%. По словам регионального директора Всемирного банка, из-за войны Украина была вынуждена сократить свои бюджетные планы до минимума, а основной поток средств идет на выплату зарплат и пенсий, военные расходы и обслуживание внутреннего долга.

Во в ремя общения с журналистами Банерджи выразил опасение относительно того, что российские войска могут продолжить осуществлять ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры, чтобы страну ожидал еще один кризис накануне отопительного сезона.

"Если это продолжится (массированные обстрелы — ред.) перспективы будут намного, намного сложнее. Поскольку зима действительно начинает кусаться, конечно, к декабрю или январю, и если дома не будут отремонтирован, может возникнуть еще одна внутренняя волна миграции, внутренне перемещенных лиц… Если Украина не получит достаточной финансовой поддержки — ей придется либо печатать больше денег в то время, когда инфляция уже находится на уровне 20%, либо еще больше сокращать социальные расходы", — резюмировал региональный директор Всемирного банка в интервью Reuters.

Стоит отметить, что Госстат зафиксировал рост инфляции в Украине. По данным ведомства, с начала текущего года цены на продукты в стране выросли почти на 22%, а потребительские расценки в начале осени, по сравнению с августом, поднялись на 1,9%.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, что происходит с ценами на яйца в Украине и когда ожидать стабильность на рынке продуктов.