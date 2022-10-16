Рівень бідності в Україні через війну зріс у 10 разів, — Світовий банк

Через погіршення економічної ситуації рівень бідності серед українців 2023 року може піднятися до 55%.

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В Україні на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ та обстрілу мирних міст спостерігається десятикратне зростання рівня бідності. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив регіональний директор Світового банку Східної Європи Аруп Банерджі.

За його словами, масовані ракетні удари по українських містах лише ускладнять важку економічну ситуацію в Україні. У цьому контексті Банерджі наголосив, що на тлі воєнного часу в нашій країні зафіксовано десятикратне зростання рівня бідності, яке, за прогнозами фахівців, ще збільшуватиметься.

"Більшість країн повідомили, що вони надаватимуть фінансову підтримку Україні протягом наступного року, і це дуже позитивний результат", — продовжив представник Світового банку у спілкуванні з журналістами.

Під час інтерв'ю Банерджі спрогнозував, що до кінця 2022 року 25% українців житимуть у бідності, порівняно з трохи більше ніж 2% до повномасштабного вторгнення ЗС РФ, а до кінця наступного року цей показник може зрости до 55%. За словами регіонального директора Світового банку, через війну Україна була змушена скоротити свої бюджетні плани до мінімуму, а основний потік коштів йде на виплату зарплат та пенсій, військові витрати та обслуговування внутрішнього боргу.

Під час спілкування з журналістами Банерджі висловив побоювання щодо того, що російські війська можуть продовжити здійснювати ракетні удари по об'єктах української інфраструктури, щоб країну чекала ще одна криза напередодні опалювального сезону.

"Якщо це продовжиться (масовані обстріли — ред.) перспективи будуть набагато, набагато складнішими. Оскільки зима дійсно починає кусатися, звичайно, до грудня чи січня, і якщо будинки не будуть відремонтовані, може виникнути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб... Якщо Україна не отримає достатньої фінансової підтримки, їй доведеться або друкувати більше грошей тоді, коли інфляція вже знаходиться на рівні 20%, або ще більше скорочувати соціальні витрати", — резюмував регіональний директор Світового банку в інтерв'ю Reuters.

Варто зазначити, що Держстат зафіксував зростання інфляції в Україні. За даними відомства, з початку поточного року ціни на продукти в країні зросли майже на 22%, а споживчі розцінки на початку осені порівняно з серпнем піднялися на 1,9%.

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