Світовий банк виділить Україні ще $610 млн: на що підуть гроші

З початку повномасштабної війни Світовий банк зібрав для України вже 18 мільярдів доларів. Новий транш дозволить уряду забезпечити виплати та підтримати сферу охорони здоров'я.

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Група Світового банку оголосила про новий пакет фінансування України на суму 610 мільйонів доларів. Кошти дозволять уряду продовжити виплачувати допомогу та підтримати заклади охорони здоров'я, які постраждали під час російської агресії. Про це йдеться у пресрелізі організації від 20 грудня.

"Ми вітаємо сьогоднішню фінансову підтримку з боку наших партнерів. Світовий банк мобілізував 18 мільярдів доларів США як надзвичайне фінансування для підтримки народу України з початку війни, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких освоєно 15 мільярдів доларів США", — заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

500 млн доларів із нового пакета дозволять уряду України покрити витрати, пов'язані з виплатою дитячої та сімейної допомоги, заробітною платою держслужбовців та комунальними платежами. Ще 110 млн доларів призначено для проєкту HEAL Ukraine, в межах якого планується фінансувати надання послуг, пов'язаних із психічним здоров'ям та реабілітацією, підтримку медичних закладів.

Очікується, що фінансування проєкту HEAL Ukraine збільшиться до 500 млн доларів США, заявили у Світовому банку.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, на повоєнну відбудову України може знадобитися близько 600 мільярдів євро.

Також організація дійшла висновку, що через повномасштабну війну рівень бідності в Україні зріс у 10 разів. Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що до кінця 2022 року 25% українців житимуть у бідності, порівняно з трохи більше ніж 2% до великого воєнного конфлікту.