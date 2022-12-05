Потребує "плану Маршала": у Світовому банку підрахували збитки, завдані інфраструктурі України

Віцепрезидентка Світового банку попередила про різкий стрибок рівня бідності в Україні через військову агресію РФ.

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За оцінками Світового банку, на повоєнну відбудову України може знадобитися 500-600 мільярдів євро. Про це повідомила віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде в інтерв'ю виданню Die Presse.

Б'єрде зазначила, що з червня передбачувана сума на відбудову української інфраструктури зросла майже вдвічі. Такий різкий стрибок пов'язаний із масованими ракетними атаками Російської Федерації, що почастішали.

На думку Анни Б'єрде, фінансуванням повоєнного відновлення України мають займатися як держави, так і приватні компанії.

Віцепрезидентка Світового банку також заявила, що українцям вдається ефективно ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів, однак у майбутньому Україна може мати дефіцит необхідних запчастин.

"Тому ми працюємо з іншими партнерами щодо екстреної допомоги, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт", — пояснює Анна Б'єрде.

У публікації йдеться також про те, що військова агресія РФ має серозні гуманітарні наслідки для громадян України. За словами Б'єрде, до початку 2023 року близько 8 мільйонів українців житимуть за межею бідності. Отже, показник бідності в Україні зросте до 25%.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на післявоєнне відновлення України потрібно понад трильйон доларів. Український лідер також наголошував на тому, що деякі західні країни вже виявили бажання фінансувати відбудову України.

Ще Фокус писав, що в Комітеті Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ознайомилися з роботою Харківської ТЕЦ-5, а також розглянули питання відновлення енергетичної інфраструктури Харківської області після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, що в бюджет Харкова на 2023 рік закладено 1,5 млрд гривень на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Однак, за словами мера міста Ігоря Терехова, цієї суми недостатньо, щоб покрити всі збитки.