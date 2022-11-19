У бюджеті Харкова на 2023 рік заклали 1,5 млрд гривень на ремонт житла, але цього не вистачить

За словами мера міста Ігоря Терехова, наступного року додаткове фінансування на відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів будинків перерозподілятимуть з інших напрямків.

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У бюджеті Харкова на 2023 рік заклали 1,5 млрд гривень на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Однак цієї суми замало. Про це на позачерговій сесії міськради розповів мер міста Ігор Терехов, повідомляє місцеве видання "Об'єктив".

Міський голова уточнив, що наступного року на ремонт зруйнованих будинків з інших напрямків також перерозподілятимуть додаткове фінансування.

Як каже Терехов, 1,5 млрд — це запланована державна підтримка, а департамент житлово-комунального господарства міськради виступає розпорядником зазначених коштів.

"Ми зараз робимо проєктно-кошторисну документацію, експертні оцінки. Це дуже важкий процес", — прокоментував мер.

За його словами, у місті вже відбудовується велика кількість житлових будинків, включаючи район Північної Салтівки.

"Це всі ми робимо за наші з вами кошти. Починаючи від вікон, дверей, пандусів, вхідних груп, дахів. Ми заклали ці кошти в бюджеті, але я розумію, що цього не вистачить. І ми перерозподілятимемо ці кошти, зокрема з освітлення тощо", — додав Терехов.

Журналісти пишуть, що на освітлення у харківському бюджеті-2023 заклали 247 млн гривень.

Прибуткова частина у Харкові наступного року запланована у розмірі 16,1 млрд грн, а видаткова — 14,5 млрд грн.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чому в Україні зростає попит на оренду заміських будинків. Традиційно ринок оренди будинків за містом пожвавлюється навесні, а взимку завмирає. Проте війна змінила цю, начебто, усталену тенденцію.

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