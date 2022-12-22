Страны G7 собрали для Украины миллиарды долларов: о какой сумме идет речь

"Большая семерка" уже сделала заявление о том, что продолжит покрывать срочные финансовые потребности Украины и будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

Related video

Страны G7 собрали для Украины уже около $32 млрд, которые наша страна получит в 2023 году для покрытия самых важных финансовых расходов. Информация об этом появилась на сайте организации.

Известно, что в указанную сумму входят:

€18 млрд от Европейского Союза;

гранты и кредиты отдельных стран;

пакет поддержки от США.

Поддерживать Украину в G7 обещают столько, сколько потребуется. Кроме того, организация анонсировала создание межведомственного Координационного совета доноров.

Также страны G7 призвали Украину и Международный валютный фонд достичь скорейшего прогресса в согласовании объемов программы финансирования на следующий, 2023 год.

Заметим, что "Большая семерка" намерена дополнительно активизировать усилия по выделению Украине военной помощи. В частности, речь идет о необходимом военном оборудование, среди которого — и системы противовоздушной обороны.

Напомним, в октябре страны G7 заявили, что готовы поддерживать Украину и после войны. "Большая семерка" обязалась продолжать обеспечивать неотложные потребности Украины в военной технике и потребовала, чтобы Россия полностью вывела все свои войска и военную технику.

Параллельно с этим в начале декабря появилась информация о том, что страны G7 хотят сохранить российскую нефть на рынке с потолком цен. Как рассказал аналитик Джоэл Хэнкок, рынок перешел к мнению, что экспорт российской сырой нефти останется более устойчивым, чем ожидалось ранее.