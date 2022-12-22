Країни G7 зібрали для України мільярди доларів: про яку суму йдеться

"Велика сімка" вже зробила заяву про те, що продовжить покривати термінові фінансові потреби України і підтримуватиме нашу країну стільки, скільки потрібно.

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Країни G7 зібрали для України вже близько $32 млрд, які наша країна отримає у 2023 році для покриття найважливіших фінансових витрат. Інформація про це з'явилась на сайті організації.

Відомо, що до зазначеної суми входять:

€18 млрд від Європейського Союзу;

гранти та кредити окремих країн;

пакет підтримки США.

Підтримувати Україну в G7 обіцяють стільки, скільки потрібно. Окрім того, організація анонсувала створення міжвідомчої Координаційної ради донорів.

Також країни G7 закликали Україну та Міжнародний валютний фонд досягти якнайшвидшого прогресу у відповідності до обсягів програми фінансування на наступний, 2023 рік.

Зауважимо, що "Велика сімка" має намір додатково активізувати зусилля щодо надання Україні військової допомоги. Зокрема, йдеться про необхідне військове обладнання, серед якого і системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у жовтні країни G7 заявили, що готові підтримувати Україну і після війни. "Велика сімка" зобов'язалася продовжувати забезпечувати невідкладні потреби України у військовій техніці та зажадала, щоб Росія повністю вивела всі свої війська та військову техніку.

Паралельно з цим на початку грудня з'явилася інформація про те, що країни G7 хочуть зберегти російську нафту на ринку з межею цін. Як розповів аналітик Джоел Хенкок, ринок прийшов до думки, що експорт російської сирої нафти залишиться стійкішим, ніж очікувалося раніше.