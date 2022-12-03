"Отримати вигоду": країни G7 хочуть зберегти російську нафту на ринку зі стелею ціни, — Bloomberg

У США вважають стелю цін у 60 доларів за барель доречним, оскільки це допоможе "збалансувати обмеження можливості Москви отримувати прибуток".

Related video

Країни G7 також хочуть запровадити стелю цін на російську нафту. США та їхні союзники хочуть, щоб нафта з РФ продовжувала надходити на ринок, про що пише видання Bloomberg.

Видання пише, що посли Європейського Союзу підтримали обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель після напружених переговорів. Зазначається, що це понад 50 доларів, якими вже продається флагманський російський сорт нафти Urals.

Як розповів аналітик Джоел Хенкок, ринок перейшов до думки, що експорт російської сирої нафти залишиться стійкішим, ніж очікувалося раніше. На нього не так сильно вплине цінова стеля, як передбачалося.

За словами журналістів, ключовою залишається реакція Москви. Раніше вона погрожувала зупинити виробництво, проте нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що обмеження не має значення.

"Нам все одно, якою буде цінова стеля. Ми будемо вести переговори з нашими партнерами безпосередньо", — сказав Лавров.

Глава міністерства фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обмеження цін стимулюватиме потік зниженої ціни російської нафти на світові ринки. Воно покликане допомогти захистити споживачів та бізнес від глобальних перебоїв із постачанням. Йєллен додала, що країни зможуть торгуватися за вищі знижки на російську нафту та отримати вигоду з більшої стабільності на світових енергетичних ринках.

"Ми вважаємо, що цифра 60 доларів за барель доречна", щоб збалансувати обмеження здатності Москви отримувати прибуток", — заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що межа може бути скоригована у майбутньому.

Видання пише, що Україна заявляла, що цінова стеля має бути встановлена на рівні 30 доларів за барель.

Також повідомлялося, що Польща схвалила нову ціну на російську нафту, встановлену ЄС. Раніше країна блокувала рішення, вимагаючи встановити "стельову" ціну на рівні $30 за барель, але зрештою погодилася на ціну $60.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, як війна РФ з Україною вплинула на життя у світі. Експерти з EIU заявили, що у світі спостерігається рекордне зростання інфляції. У 2023 році можливе покращення ситуації, якщо війна України з РФ не "загостриться".