"Стало гірше усюди": експерти розповіли, як війна РФ з Україною вплинула на життя у світі

Експерти з EIU заявили, що у світі спостерігається рекордне зростання інфляції. 2023 року можливе покращення ситуації, якщо війни України з РФ не "загостриться".

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Через війну Росії проти України "Список найдорожчих міст для життя" від Economist Intelligence Unit (EIU) сильно змінився порівняно з 2021 роком. Про це пише видання The Washington Post.

Видання пише, що у зв'язку з війною, яку розпочав президент РФ Володимир Путін, Москва зазнали найрізкіших стрибків у рейтингу серед усіх включених міст. Так, Москва перемістилася з 72-го місця на 37-те. З іншого боку, багато міст Західної Європи стали менш дорогими через ослаблення валюти та економіки, навіть коли ціни на газ та електроенергію різко зросли.

Повідомляється, що найдорожчими містами визнано Нью-Йорк та Сінгапур. На третьому місці знаходиться Тель-Авів, а четверте місце ділять Лос-Анджелес та Гонконг.

За словами журналістів, економісти частково пов'язують глобальну кризу вартості життя з війною в Україні, а також з обмеженнями, що продовжуються через COVID-19 в Китаї, іншими наслідками пандемії. Крім того, серед причин також називають проблеми з ланцюжками поставок, зміни клімату та вплив інфляції, що посилюються.

Керівник дослідження Упасана Датт заявила, що війна в Україні є одним із двох ключових факторів, поряд із пандемією.

"Те, що ми помічаємо, — це перешкоди в ланцюжку поставок, і це сталося лише через війну", — сказала вона.

За словами Датт, у міру ослаблення обмежень, пов'язаних з пандемією, попит на товари, що зростає, зіткнувся з постійними блокуваннями в ланцюжку поставок, що призвело до високого рівня інфляції. Західні санкції, запроваджені проти Росії, посилили впливом геть постачання товарів всюди.

Видання пише, що у звіті задокументовано цей вплив на інші європейські міста, де спроби зменшити залежність від російської енергії призвели до 29-відсоткового зростання цін на газ та електроенергію.

За даними EIU, у всьому світі рахунки за комунальні послуги зросли в середньому на 11%, ціни на автомобілі зросли в середньому на 9,5% у місцевій валюті. У звіті очікується деяке полегшення у 2023 році, якщо ціни на сировинні товари "різко впадуть", за умови, що війна в Україні не загостриться.

Рейтинг "Найдорожчих міст для життя від" EIU

Рейтинг складається щорічно лондонським підрозділом Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ медіакомпанії The Economist Group). У 2022 році порівнюється вартість життя у 172 містах, аналізуються ціни більш ніж на 200 товарів та послуг, включаючи оренду, комунальні платежі, товари для дому та продукти. Рейтинг зафіксував 8,1-відсоткове зростання інфляції у всьому світі за останній рік. Це найвищий показник з того часу, як EIU почав проводити дослідження майже два десятиліття тому.

Раніше Фокус писав, що Польща схвалила нову ціну на російську нафту, встановлену ЄС. Раніше країна блокувала рішення, вимагаючи встановити "стельову" ціну на рівні $30 за барель, але зрештою погодилася на ціну $60.

Також повідомлялося, що в Україні підрахували дефіцит державного бюджету. Дефіцит бюджету у листопаді — найвищий із початку повномасштабної війни. До цього максимальні показники фіксувалися у жовтні.