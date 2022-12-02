Рекорди за рекордом: в Україні підрахували дефіцит державного бюджету

Дефіцит бюджету у листопаді — найвищий із початку повномасштабної війни. До цього максимальні показники фіксувалися у жовтні.

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Дефіцит загального фонду державного бюджету України у листопаді 2022 року зріс порівняно з жовтнем на 11% до 163,3 млрд. грн. Фактичний дефіцит був ще вищим — 170 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Дефіцит бюджету в листопаді найвищий з початку повномасштабної війни. До цього максимальні показники фіксувалися у жовтні 2022 року, коли фактичний дефіцит становив 143,4 млрд грн.

Доходи загального фонду у листопаді зросли майже на 30% — до 94,4 млрд. грн., а витрати — на 17% до 260,5 млрд. грн. Загальні касові видатки державного бюджету зросли до 312,7 млрд. грн. з 231,7 млрд. грн. у жовтні. З початку року дефіцит загального фонду державного бюджету складає 807,5 млрд. грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за цей період становили 1097,6 млрд грн, або 77% від запланованих. З цієї суми розміщення ОВДП принесло 593,5 млрд. грн. Шляхом випуску військових ОВДП залучено 541 млрд. грн., зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України — 370 млрд. грн. Із зовнішніх джерел залучено 504,1 млрд грн, зокрема в листопаді — 94,7 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень — червень становили 397,4 млрд грн, обслуговування — 149,6 млрд грн.

Як виглядає ухвалений Радою бюджет на 2023 рік

Головним пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, включено зарплати, матеріальне забезпечення, закупівлю та ремонт техніки. Порівняно з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися у понад 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн.

Як пояснював раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, головною статтею економії 2023 року прем'єр-міністр назвав зменшення витрат на органи державної влади. Зокрема, кількість чиновників в Україні зменшиться, буде урізано зарплати та премії державним службовцям — очікується, що витрати таким чином скоротяться на 11,6 млрд грн порівняно з поточним роком.

До бюджетного фонду ліквідації наслідків збройної агресії планується спрямувати 19 млрд грн — у фонд буде зібрано конфісковані кошти РФ та росіян, а також допомогу з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2023 рік заплановано рекордні для України витрати — 2,6 трлн грн і величезний дефіцит у 20% від ВВП. Де держава знайде кошти для його компенсації Фокус також аналізує у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету у 2023 році".