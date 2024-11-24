5 країн, де заплатять до $90 тисяч, щоб молоді люди переїхати туди прямо зараз (фото)

Зменшення чисельності населення, міграція талановитої молоді та інші проблеми призвели до того, що віддалені регіони Італії, Греції, Іспанії та деяких інших країн, зіштовхнулися з браком робочої сили. Видання New York Post опублікувало список дивовижних напрямків, куди можна переїхати й при цьому отримати грошову винагороду.

Ірландія

Влада цієї країни пропонує гранти до $90 тисяч для тих, хто бажає відремонтувати покинутий будинок на одному з прибережних мальовничих островів.

"На 30 островах загальна чисельність населення становить лише близько 3 000 осіб. Ірландія прагне відродити цю місцевість й зробити її перспективною, залучаючи молодь, зокрема так званих "цифрових кочівників", які працюють дистанційно на міжнародні компанії", — розповідає Вейн Міллз, фахівець з міжнародних переїздів.

Пейзаж в Ісландії Фото: Freepik

Для участі в програмі необхідно прожити у відремонтованому будинку щонайменше 10 років. Уряд, своєю чергою, обіцяє покращити транспортне сполучення, інтернет-покриття та якість медичних послуг.

Швейцарія

В альпійському селі Альбінен людям до 45 років пропонують за переїзд $23 тисячі, а також додатково $11,5 тис. за кожну дитину. Однак доведеться прожити тут щонайменше 10 років і пройти сувору процедуру набуття громадянства.

Пейзаж в Швейцарії Фото: Freepik

"Швейцарія постійно фігурує в списках як одна з найбезпечніших і найщасливіших країн світу", — перераховує переваги цього напрямку Вейн.

Іспанія

За переїзд на північ Італії людям пропонують $3,2 тис. — плюс ще стільки ж за кожну маленьку дитину.

"Понга знаходиться в одному з найпівнічніших регіонів країни — це далеко від популярних туристичних маршрутів, але її гірський ландшафт просто вражає уяву. Це ідеальне місце для життя в гармонії з природою, а ще тут виробляють дивовижні вина!" — додає Міллз.

Пейзаж в Іспанії Фото: Freepik

Греція

Влада мальовничого острова Антикітера платить людям за приїзд понад $500 на місяць протягом трьох років.

Пейзаж у Греції Фото: Freepik

"Зараз на Антикітері проживає лише 45 постійних мешканців, тож це спокійна і згуртована громада. Вони дуже хочуть збільшити кількість молодих сімей, щоб оживити острів", — пояснює Вейн.

Італія

У той час, як Венеція та Рим страждають від потоків туристів, інші регіони стоять пусткою. $30 тисяч отримає кожен, хто оселиться в одному з невеликих сіл Калабрії, але за умови, що розпочне там бізнес або виконуватиме важливу роботу. Втім, є умова — вік до 40 років.

Пейзаж в Італії Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що за останні кілька років продажі будинків за один євро в Італії привернули неабиякий інтерес: десятки людей вирішили скупити нерухомість у знелюднених містах країни.

Зокрема, 49-річна Рубія Деніелс придбала три будинки всього за один євро кожен і збирається переїхати до цієї середземноморської країни на пенсії. Програму "будинок за один євро" було запущено на Сицилії у 2019 році в межах ініціативи щодо заселення відокремлених районів, де хатинки потребують реставрації.