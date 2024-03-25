В Італії знову почали продавати будинки за 1 євро, але є проблеми

Досі мерія села домоглася невеликого успіху. Багато будівель перебувають у жалюгідному стані. Крім цього, спадкоємців або не можуть знайти, або родичі не можуть домовитися про продаж.

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За останні кілька років продажі будинків за один євро в Італії привернули неабиякий інтерес: десятки людей вирішили скупити занедбану нерухомість у деяких знелюднених містах країни, повідомляє CNN.

Такі міста, як Муссомелі на Сицилії і Зунголі в Кампанії, зуміли продати занедбані будинки іноземцям. Тепер віддалене село Патріка з населенням всього лише 3000 осіб, розташоване на південь від Риму, намагається зробити те ж саме. Понад 40 об'єктів нерухомості, занедбаних на початку 1900-х років, будуть виставлені на продаж.

Розташована на скелястому плато з видом на долину Сакко в центральній Італії, Патріка — ідилічне місце, але в минулому життя тут було нелегким для місцевих жителів.

Покинуті будинки

Багато хто виїхав у пошуках світлого майбутнього в інші місця, залишивши свої будинки порожніми на десятиліття. Намагаючись вдихнути нове життя у вмираюче село, мер міста Лючіо Фьордалісо намагається повторити успіх інших італійських сіл, які виставили свої порожні будинки на продаж за один євро, або трохи більше долара. Однак, досі він домігся невеликого успіху.

"Спочатку ми нанесли на мапу всі занедбані будинки і звернулися до первинних власників з офіційним закликом передати їм свою стару сімейну власність, але нам вдалося продати лише два будинки за один євро", — розповідає Фьордалісо журналістам.

"Схема одного євро" так і не була запущена в Патріку. Це може бути пов'язано зі станом занедбаних будинків. Деякі будинки просто занадто занедбані, щоб їх можна було продати, навіть якби власники були готові на це погодитися. Набагато зручніше купити одну з нових будівель, ніж брати стару, яка потребує капітального ремонту, кінцева вартість якої в кінцевому підсумку виявиться набагато вищою.

Проблема зі спадкоємцями

Тоді як місцева влада в містах, що залишилися малонаселеними через землетруси та інші стихійні лиха, має юрисдикцію виставляти занедбані будинки на продаж без дозволу власників, це не стосується Патріка та інших подібних міст.

"Спочатку нам потрібно, щоб власники або їхні спадкоємці розпорядилися своїми старими будинками. Тільки тоді ми зможемо виставити ці об'єкти на продаж за їхньою згодою, що дуже ускладнює процес. Майже неможливо", — пояснив чиновник.

Місто отримало "позитивну відповідь" від 10 власників, але в останню хвилину вони відмовилися. Решта так і не відповіли.

Фьордалісо вважає, що багато власників мають проблеми з іншими родичами, які володіють частками того самого майна.

Занедбані будівлі в старих італійських містах іноді діляться між кількома спадкоємцями, яким належить тільки частина, наприклад, ванна, балкон, кухня — і ніщо не може бути продано без письмової згоди всіх спадкоємців, згідно з італійським законодавством.

У минулому було прийнято, що діти успадковували частину свого сімейного будинку, включно з ділянками землі, колодязями та фруктовими садами. Але це не завжди гарантія того, що родичі залишаться в хороших стосунках або підтримуватимуть контакт протягом багатьох років.

"Продаж потенційних будинків за один євро зайшов у глухий кут, оскільки більшість родичів, які мешкають в одній і тій самій власності, були в суперечностях один з одним з особистих причин або не могли домовитися про продаж, дехто майже не розмовляв і не знав один одного, інші мешкали у віддалених містах та навіть за кордоном", — каже мер.

У деяких випадках у минулому будинки ніколи офіційно не ділилися між спадкоємцями, тож лінія володіння розривалася без чіткої вказівки на те, хто має бути нинішнім власником. Єдині два занедбані будинки, які вдалося продати в Патріку за один євро, повністю належали двом місцевим жителям, тож жодних зв'язків із двоюрідними братами чи праправнуками четвертого ступеня спорідненості не було потрібно.

Незважаючи на ці проблеми, Фьордалісо не відмовився від продажу деяких із давно занедбаних будинків міста, навіть якщо для цього доведеться вести переговори між ворогуючими родичами.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що в покинутому 800-річному будинку знайшли мережу прихованих тунелів. Підземні проходи простягалися приблизно на 50 метрів і вели до п'яти різних кімнат. Археологи продовжують з'ясовувати їхнє походження.