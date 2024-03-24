Руїни часів Середньовіччя: у покинутому 800-річному будинку знайшли мережу прихованих тунелів (фото)

Підземні проходи простягалися приблизно на 50 метрів і вели до п'яти різних кімнат. Археологи продовжують з'ясовувати їхнє походження.

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У центрі місця археологічних розкопок у Дістре, Франція, мало що помітно. Це тому, що найбільш інтригуючі руїни є мережею тунелів, що приховані під поверхнею 800-річної ділянки. Про це пише Miami Herald.

Археологи розкопали ділянку площею приблизно 215 000 квадратних футів (майже 20 тисяч квадратних метрів) і виявили руїни сільськогосподарської громади часів Середньовіччя, ідеться у пресрелізі Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції від 21 березня.

За словами фахівців, місце було зайнято в період з 10 по 12 століття і, ймовірно, було покинуто, коли епідемія вразила худобу. 800-літні руїни містили будинок, свідоцтва землеробства і скотарства, а також 30 силосних ям, що використовувалися для зберігання.

Іззовні майже нічого не видно Фото: Inrap

Житло розташовувалося недалеко від центру поселення і було пов'язане з мережею підземних тунелів, яка простягалася приблизно на 160 футів (49 метрів) і складалася з п'яти різних кімнат. На фотографіях зображені вирубані в скелі тунелі. Деякі ділянки проходу були вузькими, що, ймовірно, давало змогу перекривати їх, тоді як інші були досить високими, щоб у них можна було стояти.

За словами археологів, приховані тунелі, найімовірніше, використовувалися для зберігання продуктів, але одне місце, схоже на корито, дає змогу припустити, що в тунелях іноді тримали дрібну худобу. Мережа також могла служити оборонним цілям. Вони також виявили висохлий колодязь глибиною близько 40 футів (12 метрів). Усередині висохлого колодязя було знайдено кераміку, частини двох відер і залишки насіння та фруктів.

Колодязь, у якому знайшли історичні речі Фото: Inrap

У 800-річному поселенні був тільки один будинок, але, за словами археологів, великі складські приміщення дають змогу припустити, що це місце слугувало пунктом збору для більших сільськогосподарських операцій. Розкопки та аналіз ділянки тривають.

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