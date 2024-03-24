Руины времен Средневековья: в заброшенном 800-летнем доме нашли сеть скрытых туннелей (фото)

Подземные проходы простирались примерно на 50 метров и вели к пяти разным комнатам. Археологи продолжают выяснять их происхождение.

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В центре места археологических раскопок в Дистре, Франция, мало что заметно. Это потому, что самые интригующие руины являются сетью туннелей, что скрыты под поверхностью 800-летнего участка. Об этом пишет Miami Herald.

Археологи раскопали участок площадью около 215 000 квадратных футов (почти 20 тысяч квадратных метров) и обнаружили руины сельскохозяйственной общины времен Средневековья, говорится в пресс-релизе Национального института превентивных археологических исследований Франции от 21 марта.

По словам специалистов, место было занято в период с 10 по 12 век и, вероятно, было покинуто, когда эпидемия поразила скот. 800-летние руины включали в себя дом, свидетельства земледелия и скотоводства, а также 30 силосных ям, использовавшихся для хранения.

С наружи почти ничего не видно Фото: Inrap

Жилье находилось недалеко от центра поселения и было связано с сетью подземных туннелей, которая простиралась примерно на 160 футов (49 метров) и состояла из пяти различных комнат. На фотографиях изображены вырубленные в скале туннели. Некоторые участки прохода были узкими, что, вероятно, позволяло перекрывать их, в то время как другие были достаточно высокими, чтобы в них можно было стоять.

По словам археологов, скрытые туннели, скорее всего, использовались для хранения продуктов, но одно место, похожее на корыто, позволяет предположить, что в туннелях иногда держали мелкий скот. Сеть также могла служить оборонительным целям. Они также обнаружили высохший колодец глубиной около 40 футов (12 метров). Внутри высохшего колодца были найдены керамика, части двух ведер и остатки семян и фруктов.

Колодец, в котором нашли исторические вещи Фото: Inrap

В 800-летнем поселении был только один дом, но, по словам археологов, обширные складские помещения позволяют предположить, что это место служило пунктом сбора для более крупных сельскохозяйственных операций. Раскопки и анализ участка продолжаются.

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