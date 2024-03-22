Шукачі Google Maps думають, що знайшли таємничі "двері" посеред Антарктиди (фото)

Користувачів соцмереж здивувала незвичайна знахідка. Багато хто вважає, що таємничий об'єкт на карті може виявитися дверима, але під час обговорень було названо і більш дикі теорії.

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Користувачі Google Maps думають, що знайшли таємничі двері посеред Антарктиди. Незвичайним знімком поділилися на популярному форумі Reddit.

Протягом століть незвідані безплідні ландшафти Антарктиди слугували ґрунтом для прихильників змов. Від теорії про те, що Адольф Гітлер вижив після Другої світової війни на базі під льодом, до іншої, приписуваної прихильникам плоскої Землі, про те, що континент являє собою стіну. Обидві версії були розвінчані, але в епоху інтернету і соціальних мереж з'являються нові божевільні теорії.

Нещодавно шукачі Google Maps помітили щось дивне в Антарктиді. Багато хто вважає, що таємничий об'єкт на карті може виявитися дверима. На скріншоті зображена скляна маса прямокутної форми, частково похована під шарами снігу.

Користувачі поспішили припустити, для чого можуть бути використані ці передбачувані двері. Одні припустили, що це підземний вхід у базовий табір, інші — що це сховище для насіння. Були написані варіанти і про прихований бункер Гітлера.

Таємничий об'єкт у снігу Фото: Reddit

Видання Metro зазначає, що згідно з координатами, він розташований лише за кілька сотень метрів від японської станції "Шова". Вона містить понад 60 окремих будівель, зокрема житлові приміщення, електростанцію, очисні споруди, обсерваторію і будівлю супутникового зв'язку. Також тут є паливні баки, сховища води, сонячні батареї, вертолітний майданчик, водозатримувальна дамба і радіопередавач.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.