Продовжують працювати: охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами

Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

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В Іспанії закритий парк розваг Tivoli World підтримують у робочому стані співробітники, які вже не працюють у ньому. Нещодавно охоронці спіймали групу дослідників, які пробралися на територію зони відпочинку. Про це пише Daily Star.

Парк розваг Tivoli World, розташований у Бенальмадені на узбережжі Коста-Дель-Соль, закрився 2020 року, ставши однією з найгучніших жертв пандемії COVID-19, що руйнує економіку.

Після цього він ненадовго відкрився, а в серпні 2021 року був закритий назавжди після банкрутства компанії-власника. Хоча за зовнішнім виглядом цього не скажеш. Причина в тому, що колишні співробітники підтримували його в робочому стані через дивну лазівку в контракті, яка не дозволяла їм знайти іншу роботу в іншому місці. За даними Euro Weekly News, постраждали майже 90 співробітників.

Саме цей персонал підняв тривогу, коли камери відеоспостереження зафіксували на території п'ятьох молодих людей. Групу віком від 23 до 26 років було виявлено 28 лютого в районі "Пасаж жаху" відразу після опівночі.

Група блогерів мала намір знімати відео на атракціонах на свої мобільні телефони Фото: Charles Wade-Palmer

Співробітники підняли тривогу, після чого затримали одного з групи, який відмовився розповідати їм про своїх друзів.

Група блогерів мала намір знімати відео на атракціонах на свої мобільні телефони, з яких було все видалено на прохання колишніх співробітників Tivoli.

Співробітники правоохоронних органів заявили молодій людині, що якщо з'ясується, що група завдала шкоди об'єктам або виклала відео, зняте в парку, у соціальні мережі, то на нього буде подано заяву про напад на приватну власність.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зламав забиті двері у своїй квартирі і побачив загадковий коридор. Студент коледжу помітив "незрозумілий" простір, що змусило його задуматися, чи немає в його житлі таємної кімнати. Однак те, що знайшов хлопець, сильно налякало його.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери й запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.