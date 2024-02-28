Підготовка до Судного дня: світова еліта будує секретні бункери та запасається зброєю (фото)

Нещодавно Марк Цукерберг розробив план із будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.

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Найбагатші люди світу почали готуватися до настання Судного дня. Дехто припускає, що світова еліта може знати щось, чого не знають інші. Про це пише Daily Star.

Раніше стало відомо, що бос Meta Марк Цукерберг розробив план будівництва бункера на Гаваях. Радикальний крок засновника Facebook змусив подкастерку Крістіну Рендалл заявити, що світова еліта, можливо, готується до "біблійного пророцтва".

Тепер британське видання зазначає, що не тільки Цукерберг готується до настання Судного дня. На думку британських журналістів, мільярдери готуються до Армагеддону, а ще більша кількість людей, можливо, тримають плани виживання в секреті.

Сем Альтман

Засновник OpenAI, під чиїм брендом був створений популярний чатбот ChatGPT, вважає, що кінець світу може настати через те, що штучний інтелект нападе на людей. Він також вважає, що небезпеку може становити ядерна війна або смертоносний синтетичний вірус.

Щоб убезпечити себе, Альтман тримає в одній зі своїх схованок звичайні засоби захисту, включно з антибіотиками та водою, а також деякі незвичайні товари.

Альтман вважає, що кінець світу може настати через те, що штучний інтелект нападе на людей Фото: Getty Images

"Я намагаюся не думати про це занадто багато. Але в мене є зброя, золото, йодистий калій, антибіотики, батарейки, вода, протигази ізраїльських сил оборони та велика ділянка землі в Біг-Сурі, куди я можу долетіти", — розповів він засновникам стартапу Shypmate.

Підприємець також сказав, що в нього та співзасновника PayPal Пітера Тіля є "домовленість" тікати в одну з розкішних садиб Тіля в Новій Зеландії в разі настання кінця світу.

Марк Цукерберг

Засновник Facebook, як кажуть, побудував секретний бункер під своїм ранчо на Гаваях. Будівництво таємничого проєкту було приховано за 6-футовою (1,8 м) стіною, повідомляє Wired. Із робітниками було укладено суворі угоди про нерозголошення, а тих, хто писав про це в соціальних мережах, усували від участі в будівництві. Девід, чиє ім'я було змінено, щоб захистити його особистість, сказав виданню: "Це бійцівський клуб".

Мільярдер побудував секретний бункер під своїм ранчо на Гаваях Фото: Wired

Укриття мільярдера, як стверджується, може похвалитися власними запасами продовольства й енергії та укріплене вибухостійкими дверима. Проєкт, як кажуть, обійшовся йому у 270 мільйонів доларів.

Найбагатша людина штату Айдахо Френк Вандерслоот також придбав ділянку землі площею 2000 акрів на південь від ранчо боса соціальних мереж за 51 мільйон доларів.

Ілон Маск

Нещодавно Маск заявив, що створив найкращий захист на випадок кінця світу. Бос SpaceX поділився постом із зображеннями нової вантажівки Tesla, оснащеної броньованими шибками для захисту від настирливих ракет або роботів-убивць.

"Tesla Cybertruck, найкраща технологія захисту під час апокаліпсису", — підписав він пост.

На сайті Tesla автомобіль описується як створений для будь-якої планети.

Секретний бункер у Канзасі

У невідомому місці в Канзасі (США) розташований 15-поверховий підземний бункер, оснащений усім необхідним для виживання в умовах кінця світу, війни або захоплення роботами. Уперше побудований за часів холодної війни, він був спроєктований так, щоб витримати пряме ядерне влучення.

Вибухостійкі двері в комплекс важать цілих 50 тонн. Усередині є 14 житлових блоків, у яких можуть жити 75 осіб, і зберігаються припаси, яких вистачить на п'ять років, повідомляє SuperCarBlondie.

15-поверховий підземний бункер, оснащений усім необхідним для виживання в умовах кінця світу Фото: Survival Condo

Більшість приміщень уже продано, а ціни на них стартували від 500 000 доларів, тож можна з упевненістю сказати, що в цих укриттях, імовірно, є не один мільйонер.

Крім комори, у бункері є басейн, тренажерний зал та ігрова кімната.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла секретний бункер у бабусиному будинку. Карлі пояснила, що старий будинок, у який переїхала її родичка, раніше належав людям, які готувалися до кінця світу. Вона показала таємне приміщення зсередини.

Також стало відомо, що жінка присягнулася не пускати у свій бункер навіть рідних. Ровен Маккензі почала робити запаси 12 років тому. Нещодавно вона вжила нових заходів, щоб гарантувати собі безпеку.