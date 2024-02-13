Біблійне пророцтво: мільярдери планують будувати підземні бункери по всьому світу

На думку фахівців із Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а людство переживає "момент історичної небезпеки".

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Деякі з найбагатших людей на Землі хочуть будувати бункери Судного дня. Подкастерка Крістіна Рендалл думає, що це може бути знаком і що цей момент був передбачений Одкровенням, останньою книгою Нового Заповіту в Біблії. Про це вона розповіла в одному зі своїх останніх роликів на YouTube.

Нещодавно стало відомо, що бос Facebook Марк Цукерберг витратив 187 мільйонів доларів на ділянку землі площею 1600 акрів на Гаваях. За чутками, він будує розкішне ранчо, що містить підземний бункер площею 5000 квадратних футів із власними запасами енергії та продовольства. Очікується, що підземний притулок матиме гігантські металеві двері й товсті стіни з бетону, що характерно для бомбосховищ.

Подкастерка Крістіна Рендалл стверджує, що бункер Цукерберга — це лише один із 15 притулків Судного дня, які будують мільярдери по всьому світу.

"Безумовно дуже цікаво, що вони вирішили побудувати щось, що, схоже, може бути повністю самодостатнім, особливо якщо зі світом станеться щось катастрофічне й він перестане бути придатним для життя. Чому б просто не побудувати звичайний старий маєток або який-небудь комерційний об'єкт, який міг би приносити Цукербергу ще більше грошей? Ця будівля, безумовно, не з дешевих, її вартість оцінюють більш ніж у 270 мільйонів доларів, і схоже, що це буде найбільший проєкт приватного будівництва в історії людства. Ідеться про більш ніж чверть мільярда доларів", — каже вона.

Головний в'їзд на нове ранчо Марка Цукерберга Фото: Wired

Блогерка зазначила, що багато найбагатших людей у світі починають такі проєкти. Вона додала, що не випадково саме на Гаваях 2018 року сталася жахлива хибна ядерна тривога, коли всі теле- та радіоканали перервали своє мовлення, щоб попередити місцевих мешканців про ракету, що наближається. Оповіщення закінчувалося заявою "Це не навчання".

"Понад пів години, поки не було випущено роз'яснення, острови перебували в повній паніці. Були люди, які засовували своїх дітей у ями й не знали, що робити. А дехто взяв стільці та просто сидів на вулиці, бо не знав, як сховатися від цього", — каже Крістіна.

На думку фахівців із Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а зміна клімату розпалює ще більше регіональних і глобальних конфліктів, людство переживає "момент історичної небезпеки". До того ж годинник Судного дня показує лише 90 секунд до півночі.

"Цукерберг — не єдиний, хто витрачає мільйони на те, що видається виходом зі становища в разі кінця світу. Джефф Безос витратив 147 мільйонів доларів, купивши два маєтки на острові Індіан-Крік у Флориді. Менший гавайський острів Ланай, що розташований біля узбережжя Мауї, зараз майже повністю належить мільярдеру Ларрі Еллісону. Нова Зеландія, яка, безумовно, вважається ідеальним місцем для перечікування апокаліпсису, тепер сповнена бункерів для технологічних еліт", — стверджує Крістіна.

Джефф Безос витратив 147 мільйонів доларів, купивши два маєтки на острові Індіан-Крік у Флориді Фото: The Guardian

Популярна блогерка навіть процитувала Одкровення, у якому передбачається кінець світу.

"В Одкровенні 6:15 говориться, що царі земні, князі, полководці, багаті, сильні, усі раби та всі вільні сховалися в печерах і серед гірського каміння. Вони волали до гір і скель: "Упадіть на нас і сховайте нас від лиця Того, Хто сидить на престолі, і від гніву Агнця". Багато людей вірять, що мільярдери, які будують ці гігантські бункери, — це знак", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла секретний бункер у бабусиному будинку. Карлі пояснила, що старий будинок, у який переїхала її родичка, раніше належав людям, які готувалися до кінця світу. Вона показала таємне приміщення зсередини.

Також стало відомо, що жінка присягнулася не пускати у свій бункер навіть рідних. Ровен Маккензі почала робити запаси 12 років тому. Нещодавно вона вжила нових заходів, щоб гарантувати собі безпеку.