Библейское пророчество: миллиардеры планируют строить подземные бункеры по всему миру

По мнению специалистов из Bulletin of the Atomic Scientists, угроза ядерной войны стала выше, чем за последние десятилетия, а человечество переживает "момент исторической опасности".

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Некоторые из самых богатых людей на Земле хотят строить бункеры Судного дня. Подкастер Кристина Рэндалл думает, что это может быть знаком и что этот момент был предсказан "Откровении", последней книге Нового Завета в Библии. Об этом она рассказала в одном из своих последних роликов на YouTube.

Недавно стало известно, что босс Facebook Марк Цукерберг потратил 187 миллионов долларов на участок земли площадью 1 600 акров на Гавайях. По слухам, он строит роскошное ранчо, включающее в себя подземный бункер площадью 5 000 квадратных футов с собственными запасами энергии и продовольствия. Ожидается, что подземное убежище будет иметь гигантскую металлическую дверь и толстые стены с бетона, что характерно для бомбоубежищ.

Подкастер Кристина Рэндалл утверждает, что бункер Цукерберга это лишь один из 15 убежищ Судного дня, которые строят миллиардеры по всему миру.

"Определенно очень интересно, что они решили построить что-то, что, похоже, может быть полностью самодостаточным, особенно если с миром случится что-то катастрофическое и он перестанет быть пригодным для жизни. Почему бы просто не построить обычный старый особняк или какой-нибудь коммерческий объект, который мог бы приносить Цукербергу еще больше денег? Это здание определенно не из дешевых, его стоимость оценивается более чем в 270 миллионов долларов, и похоже, что это будет самый крупный проект частного строительства в истории человечества. Речь идет о более чем четверти миллиарда долларов", — говорит она.

Главный въезд на новое ранчо Марка Цукерберга Фото: Wired

Блогер отметила, что многие богатейшие люди в мире начинают подобные проекты. Она добавила, что не случайно именно на Гавайях в 2018 году произошла ужасающая ложная ядерная тревога, когда все теле и радио каналы прервали свое вещание, чтобы предупредить местных жителей о приближающейся ракете. Оповещение заканчивалось заявлением "Это не учения".

"Более получаса, пока не было выпущено разъяснение, острова пребывали в полной панике. Были люди, которые засовывали своих детей в ямы и не знали, что делать. А некоторые взяли стулья и просто сидели на улице, потому что не знали как спрятаться от этого", — говорит Кристина.

По мнению специалистов из Bulletin of the Atomic Scientists, угроза ядерной войны стала выше, чем за последние десятилетия, а изменение климата разжигает еще больше региональных и глобальных конфликтов, человечество переживает "момент исторической опасности". Кроме того часы Судного дня показывают всего 90 секунд до полуночи.

"Цукерберг — не единственный, кто тратит миллионы на то, что кажется выходом из положения в случае конца света. Джефф Безос потратил 147 миллионов долларов, купив два особняка на острове Индиан-Крик во Флориде. Меньший гавайский остров Ланай, который находится у побережья Мауи, сейчас почти полностью принадлежит миллиардеру Ларри Эллисону. Новая Зеландия, которая, безусловно, считается идеальным местом для пережидания апокалипсиса, теперь полна бункеров для технологических элит", — утверждает Кристина.

Джефф Безос потратил 147 миллионов долларов, купив два особняка на острове Индиан-Крик во Флориде Фото: The Guardian

Популярная блогерка даже процитировала "Откровение", в котором предсказывается конец света.

"В Откровении 6:15 говорится, что цари земные, князья, полководцы, богатые, сильные и все рабы и все свободные спрятались в пещерах и среди камней горных. Они взывали к горам и скалам: "Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца". Многие люди верят, что миллиардеры, строящие эти гигантские бункеры, — это знак" — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме. Карли объяснила, что старый дом, в который переехала ее родственница, ранее принадлежал людям, которые готовились к концу света. Она показала тайное помещение изнутри.

Также стало известно, что женщина поклялась не пускать в свой бункер даже родных. Роуэн Маккензи начала делать запасы 12 лет назад. Недавно она приняла новые меры, чтобы обеспечить себе безопасность.