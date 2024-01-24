Другий рік поспіль світ висить на волосині від вимирання: про що говорить час на Годиннику Судного дня

Годинник Судного дня завмер на позначці за 90 секунд до опівночі — стрілки годинника залишилися на тих самих позначках, де й були раніше.

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У вівторок, 23 січня, "Бюлетень членів вчених-атомників" ухвалили рішення не переводити стрілки Годинника Судного дня ближче до опівночі — теоретичної точки знищення або самознищення людства. Це означає, як і минулого року, сьогодні ми перебуваємо найближче до точки тотального вимирання людства, пише Daily Mail.

Ще торік учені попередили, що світ уперше настільки сильно наблизився до тотальної катастрофи відтоді, як розпочався відлік у 1947 році. Експерти зазначають, що основними причинами завмирання стрілок годинника за 90 секунд до катастрофи є війни в Україні та секторі Газа, а також інші загрози, зокрема досягнення в галузі штучних технологій і нові перегони ядерних озброєнь.

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За словами президента і генерального директора бюлетеня Рейчел Бронсон, основними факторами ризику залишаються гарячі точки в усьому світі, що несуть загрозу ядерної ескалації, зміна клімату, яка може лише посилитися, що призведе до смерті й руйнувань, а також розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту та біологічні дослідження, що розвиваються швидше, ніж здатності людей вжити заходів безпеки.

Дослідники також попередили, що було б хибним розглядати незмінність часу на Годині Судного дня як "фактор стабільності". На жаль, завмирання стрілок годинника другий рік поспіль на позначці за 90 секунд до кінця світу є показником нестабільності світу. Людство буквально повисло на волосині від катастрофи, тому урядам і спільнотам необхідно "терміново вжити заходів".

Зазначимо, що вперше Годинник Судного дня було придумано 75 років тому, тоді художника Мартіла Лангсдорфа попросили придумати щось, що могло б налякати і протверезити людство. Відтоді "Бюлетень" щорічно ухвалює рішення про те, як рухатимуться стрілки Годинника Судного дня: залежно від того, наскільки ми близькі до краху, як порівняти з минулим роком і тим, що було 75 років тому.

Коли Годинник Судного дня було вперше створено, найбільша небезпека походила від ядерної зброї. Однак у 2007 році вчені додали ще один основний фактор — зміну земного клімату. Тепер учені зазначають, що криза кліматичної системи Землі також стала одним із чинників того, що стрілки Годинника Судного дня завмерли за 90 секунд до опівночі.

Нагадаємо, що раніше 2023 рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень. Світ зіткнувся з безпрецедентними хвилями тепла, сухих і лісових пожеж, які можуть лише посилитися 2024 року.

Крім того, раніше вчені вже з'ясували, що зміни клімату буквально висмоктують життя з людей: у середньому 6 місяців у чоловіків і до 10 місяців у жінок. У результаті відсутність будь-яких дій для боротьби зі змінами клімату може призвести до смерті мільярдів людей.

Не менш небезпечною виглядає і біологічна загроза. Через нагрівання Землі, "холодильник вічної мерзлоти" просто перестав морозити: унаслідок цього назовні може вирватися невідома кількість стародавніх небезпечних вірусів, які, як передбачається, можуть стати причиною нової пандемії у світі.

Ще одним дзвіночком є стрибок у галузі штучного інтелекту. Дослідники досі занепокоєні контролем над технологією, яка може або поліпшити, або призвести до повного краху цивілізації.

Раніше Фокус писав про те, що трапиться із Землею, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд.