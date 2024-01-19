Висмоктує життя з людей: названо несподіваний наслідок кліматичної кризи Землі

Учений стверджує, що зміна клімату здатна скоротити тривалість життя на пів року й навіть більше, коли йдеться про жінок.

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2023 рік офіційно визнано найспекотнішим роком за всю історію спостережень: неймовірні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж обрушилися на світ, а вченим більше недостатньо червоного кольору для позначення спеки на графіках. У всіх цих катастрофах учені звинувачують зміну клімату, спричинену діяльністю людини, пише Daily Mail.

Тепер учений-кліматолог виявив ще один "неприємний сюрприз", пов'язаний із кліматичною кризою Землі: на думку вченого, зміни клімату в буквальному сенсі крадуть наше життя. Оцінки нового дослідження показують, що підвищення температури та циклів опадів призводять до скорочення середньої тривалості життя на 6 місяців. Основними причинами скорочення тривалості життя називають смерть від стихійних лих, повеней і хвиль тепла, а також непрямих смертей, наприклад, проблем із психічним здоров'ям.

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Під час свого дослідження Аміт Рой із Бангладеського університету Шахджалал і Нової школи соціальних досліджень у США, який є єдиним автором дослідження, використовував дані про температуру й опади з більш ніж 190 країн за 80 років. Учений виявив, що якщо температура підвищиться лише на 2 градуси за Фаренгейтом, середня тривалість життя людини скоротиться на пів року.

Автор дослідження також стверджує, що зміна клімату також є причиною голоду, проблем із харчуванням, хвороб, психічного здоров'я та передчасної смертності в усьому світі. Усе це загалом сприяє скороченню тривалості життя.

Аміт Рой також стверджує, що найбільше від кліматичної кризи планети постраждають жінки: вони втратять 10 місяців життя. Так автор дослідження підкреслює, що глобальна загроза, яку становить зміна клімату для мільярдів людей на Землі, насправді більша, ніж вважалося раніше. Фактично автор стверджує, що кліматичну кризу планети варто розглядати як "кризу громадської охорони здоров'я".

У своєму дослідженні вчений проаналізував дані, зібрані в 191 країні в період із 1940 по 2020 роки. Аміт Рой також стверджує, що його дослідження стало першим у своєму роді "складеним індексом зміни клімату".

У період із 1960 по 2020 роки середня тривалість життя у світі значно збільшилася: серед чоловіків із 48 до 70 років, у жінок — із 52 до 74. Люди отримали "додаткові роки" завдяки доступу до більшої кількості й поживннішої їжі, чистої води, поліпшенню гігієни та передовій медицині, а також інноваціям у сфері антибіотиків і вакцин.

Водночас учений зауважив, що очікувана тривалість життя у світі знизилася на тлі пандемії коронавірусу. Тепер учений вважає, що ситуація погіршиться внаслідок змін клімату, спричинених людською діяльністю. Лише за 80 років, у період із 1940 по 1990 роки, середня глобальна температура Землі збільшилася з 15°C до 20,5°C. Водночас із 1990 року до сьогодні середня температура впала на 2°C.

Зазначимо, що вчений не називає час, коли у світі відбудеться зниження середньої тривалості життя, проте запевняє, що це неминуче, якщо необхідних кроків не буде зроблено вже сьогодні.

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