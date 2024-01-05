Червоного вже недостатньо. Вченим потрібен новий колір для позначення неймовірної спеки на Землі

Дослідники дійшли висновку, що кліматичні смуги потребують нового кольору, оскільки планета неймовірно нагрівається.

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Наша планета невблаганно нагрівається: у 2023 році людство вже зіткнулося з неймовірними хвилями тепла, лісовими пожежами та спекою, а вчені припускали, що він стане найспекотнішим за всю історію спостережень, пише BBC.

З 1850 року вчені використовують смуги для зображення зміни середньорічної глобальної температури: червоний вказує на більш спекотні роки, синій — на більш прохолодні, як порівняти із середнім показником за період 1971–2000 років. Тепер учені вважають, що світ нагрівся настільки, що наукова спільнота потребує смуг нового кольору, щоб відображати температуру, з якою людство зіткнулося сьогодні.

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Професор Ед Гокінс з Університету Редінга опублікував перше оновлене зображення земної кулі, використовуючи проміжні дані за 2023 рік. Вчений дійшов висновку, що навіть найтемніший червоний колір у цій шкалі, на жаль, не передає того, що відбувається з планетою.

За словами професора Гокінса, 2023 рік став роком позамежної спеки, водночас світ невблаганно нагрівається, а тому, ймовірно, дослідникам доведеться використовувати додатковий колір, щоб відображати дані в "еру закипання".

Зазначимо, що раніше Метеорологічне бюро Великої Британії підтвердило, що 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень для Уельсу та Північної Ірландії, а також другим найтеплішим роком за всю історію спостережень для Великої Британії загалом (на першому місці залишається 2022 рік).

Професор Гокінс зазначає, що в той чи інший період часу потреба в новому кольорі для кліматичної шкали виникала постійно. Однак рекордний показник 2023 року, як і раніше, "залишається сюрпризом".

Дослідники зазначають, що смуги являють собою мільярди наукових даних, зібраних за понад століття, і скомпільованих в одному зображенні. Професор Гокінс також нагадав, що потреба в новому кольорі ще раз свідчить про неймовірні зміни в кліматичній системі Землі, з якими нам лише щойно доведеться зіткнутися. Тож науковці нагадують, що кроки щодо запобігання кліматичному колапсу необхідно зробити вже сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.