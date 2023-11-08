365 днів неймовірної спеки. Вчені назвали найспекотніший рік за всю історію

Кілька місяців нинішнього року вже визнано найспекотнішими за всю історію спостережень і тепер учені вважають, що 2023 рік загалом стане рекордно спекотним.

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Роками вчені попереджають, що людство необоротно зіткнеться з наслідками кліматичної кризи: цьогоріч на Землю вже обрушилися рекордні температури поверхні океану і повітря, масштабні лісові пожежі та екстремальні шторми. Але, судячи з усього, далі може стати ще гірше, пише The Guardian.

Раніше вчені вже заявили, що липень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, саме в цей період людство зіткнулося з неймовірними хвилями спеки. Однак тепер дослідники зі Служби зі зміни клімату Copernicus також виявили, що листопад 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень: середня глобальна температура була на 1,7°C вищою за рівень кінця 1800-х років.

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За словами заступника директора Служби зі зміни клімату Copernicus Саманти Берджесс, вчені з майже повною впевненість можуть сказати, що 2023 рік загалом стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Відомо, що вже зараз середня глобальна температура на 1,43°C вища за середній доіндустріальний рівень. У результаті вчені вкотре нагадують, що амбітні дії щодо боротьби зі зміною клімату мають бути вжиті невідкладно.

Показано глобальну аномалію приземної температури повітря кожного жовтня з 1940 по 2023 рік Фото: засуха

Дані спостережень свідчать про те, що спалюючи викопне паливо і руйнуючи природу, люди раз у раз викидають в атмосферу гази, що утримують тепло. У результаті з часів промислової революції середня глобальна температура Землі піднялася на 1,2°C.

Дослідники Copernicus також помітили, що глобальна температурна аномалія в жовтні була другою за величиною за всі місяці в наборі даних і поступилася лише вересню. За словами вченого-кліматолога з Імперського коледжу Лондона Фридерика Отто, сьогодні ми спостерігаємо рекордно спекотний рік, який приніс рекордні людські страждання. У 2023 році людство зіткнулося з сильними хвилями тепла і посухи, які лише посилилися цими екстремальними температурами. У результаті нестерпна спека стала причиною смерті тисяч людей.

За словами вченого-метеоролога з Університету Редінга Акшая Деораса, рекордно спекотний жовтень 2023 року став ще одним невдалим прикладом, що показує, як температурні рекорди б'ються з величезним відривом. Дослідники сходяться в одному: глобальне потепління через збільшення парникових газів і Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані, дуже сильно б'ють по планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.