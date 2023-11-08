365 дней невероятной жары. Ученые назвали самый жаркий год за всю историю

Несколько месяцев нынешнего года уже признаны самыми жаркими за всю историю наблюдений и теперь ученые полагают, что 2023 в целом станет рекордно жарким.

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Годами ученые предупреждают, что человечество необратимо столкнется с последствиями климатического кризиса: в этом году на Землю уже обрушились рекордные температуры поверхности океана и воздуха, масштабные лесные пожары и экстремальные штормы. Но, судя по всему, дальше может стать еще хуже, пишет The Guardian.

Ранее ученые уже заявили, что июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, именно в этот период человечество столкнулось с невероятными волнами жары. Однако теперь исследователи из Службы по изменению климата Copernicus также обнаружили, что ноябрь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений: средняя глобальная температура была на 1,7°C выше уровня конца 1800-х годов.

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По словам заместителя директора Службы по изменению климата Copernicus Саманты Берджесс, ученые с почти полной уверенность могут сказать, что 2023 год в целом станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Известно, что уже сейчас средняя глобальная температура на 1,43°С выше среднего доиндустриального уровня. В результате ученые в очередной раз напоминают, что амбициозные действия по борьбе с изменением климата должны быть приняты безотлагательно.

Показана глобальная аномалия приземной температуры воздуха каждый октябрь с 1940 по 2023 год Фото: Copernicus

Данные наблюдений свидетельствуют о том, что сжигая ископаемое топливо и разрушая природу, люди то и дело выбрасывают в атмосферу газы, удерживающие тепло. В результате со времен промышленной революции средняя глобальная температура Земли поднялась на 1,2°C.

Исследователи Copernicus также заметили, что глобальная температурная аномалия в октябре была второй по величине за все месяцы в наборе данных и уступила лишь сентябрю. По словам ученого-климатолога из Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто, сегодня мы наблюдаем рекордно жаркий год, принесший рекордные человеческие страдания. В 2023 году человечество столкнулось с сильными волнами тепла и засухи, которые лишь усугубились этими экстремальными температурами. В результате невыносимая жара стала причиной смерти тысяч людей.

По словам ученого-метеоролога из Университета Рединга Акшая Деораса, рекордно жаркий октябрь 2023 года стал еще одним неудачным примером, показывающим, как температурные рекорды бьются с огромным отрывом. Исследователи сходятся в одном: глобальное потепление из-за увеличения парниковых газов и Эль-Ниньо, господствующий в Тихом океане, очень сильно бьют по планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.