Курс на испепеление. Ученые назвали самый жаркий сентябрь на Земле за всю историю

Исследователи считают, эта тенденция продолжится и нынешний год побьет все предыдущие температурные рекорды.

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Организация Европейского Союза по изменению климата Copernicus сообщает о том, что прошлый месяц стал самым жарким сентябрем за всю историю, и эта тенденция к потеплению, вероятно, продолжится в ближайшее время, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, что средняя температура приземного воздуха в прошлом месяце достигла 16,38°C. Фактически эти показатели с отрывом превышают показатели самого жаркого сентября за всю историю Земли, зафиксированные в 2020 году — на 0,5°C.

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Исследователи также отмечают, что средняя температура сентября была почти на целый градус, 0,93°C, выше средней температуры за месяц в период с 1991 по 2020 годы. Ученые также заявляют, что средняя температура сентября 2023 года на рекордные 1,4°C выше среднего показателя, зафиксированного в период с 1850 по 1900 годы. Кроме того, исследователи Copernicus заявили, что нынешний сентябрь стал жарче на 0,05°C, чем сентябрь 2016 года, который считается самым жарким календарным годом за всю историю.

Не менее пугающими выглядят и температурные показатели поверхности моря в сентябре 2023 года. Например, в районе 60° южной широты и 60° северной широты средняя температура поверхности достигла 20,92°C — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений для сентября и второе по величине значение за все годы после августа 2023 года.

Средняя температура приземного воздуха составила 16,38°С – на 0,93°С выше средней температуры 1991-2020 годов Фото: Copernicus

По мнению ученых Copernicus, ответственность за невероятный нагрев поверхности суши и океана несет изменение климата и погодное явление, известное как Эль-Ниньо. По словам заместителя Службы по изменению климата Copernicus Саманты Берджесс, температуры, наблюдавшиеся в сентябре стали беспрецедентными, уступив лишь рекордным летним температурам, которые обрушились на планету в этом году.

В результате ученые полагают, что 2023 вполне может претендовать на звание самого жаркого года за всю историю — примерно на 1,4°C выше средних доиндустриальных температур.

Однако высокие температуры — не единственная опасность, с которой столкнулась наша планета в этом году. Наблюдения показывают, что площадь морского льда в Антарктиде отступила до рекордно низкого уровня для этого времени года — примерно на 9% ниже среднего. В то же время потеря морского льда в Арктике стала пятой по величине — на 18% ниже среднего.

С января по сентябрь 2023 года средняя глобальная температура за 2023 год на сегодняшний день на 1,40 °C выше, чем в среднем доиндустриальный период Фото: Copernicus

В целом, наблюдения свидетельствуют о том, что лето 2023 году уже стало самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи считают, если оставшиеся месяцы не будут исключительно холодными, 2023 год с уверенностью побьет рекорд самого жаркого лета за всю историю.

К слову, хотя все восемь самых теплых лет были зарегистрированы с 2015 года, рекордно холодный год на Земле пришелся на 1904 год.

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