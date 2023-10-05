Курс на спопеління. Учені назвали найспекотніший вересень на Землі за всю історію
Дослідники вважають, ця тенденція продовжиться і нинішній рік поб'є всі попередні температурні рекорди.
Організація Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus повідомляє про те, що минулий місяць став найспекотнішим вереснем за всю історію, і ця тенденція до потепління, ймовірно, продовжиться найближчим часом, пише Daily Mail.
Спостереження показують, що середня температура приземного повітря минулого місяця сягнула 16,38°C. Фактично ці показники з відривом перевищують показники найспекотнішого вересня за всю історію Землі, зафіксовані 2020 року — на 0,5°C.
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Дослідники також зазначають, що середня температура вересня була майже на цілий градус, 0,93°C, вищою за середню температуру за місяць у період з 1991 по 2020 роки. Учені також заявляють, що середня температура вересня 2023 року на рекордні 1,4°C вища за середній показник, зафіксований у період з 1850 по 1900 роки. Крім того, дослідники Copernicus заявили, що нинішній вересень став спекотнішим на 0,05°C, ніж вересень 2016 року, який вважається найспекотнішим календарним роком за всю історію.
Не менш страшними виглядають і температурні показники поверхні моря у вересні 2023 року. Наприклад, у районі 60° південної широти і 60° північної широти середня температура поверхні сягнула 20,92°C — це найвищий показник за всю історію спостережень для вересня і друге за величиною значення за всі роки після серпня 2023 року.
На думку вчених Copernicus, відповідальність за неймовірне нагрівання поверхні суші та океану несе зміна клімату і погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо. За словами заступниці Служби зі зміни клімату Copernicus Саманти Берджесс, температури, що спостерігалися у вересні, стали безпрецедентними, поступившись лише рекордними літніми температурами, які обрушилися на планету цього року.
У результаті вчені вважають, що 2023 рік цілком може претендувати на звання найспекотнішого року за всю історію — приблизно на 1,4°C вище за середні доіндустріальні температури.
Однак високі температури — не єдина небезпека, з якою зіткнулася наша планета цього року. Спостереження показують, що площа морського льоду в Антарктиді відступила до рекордно низького рівня для цієї пори року — приблизно на 9% нижче середнього. Водночас втрата морського льоду в Арктиці стала п'ятою за величиною — на 18% нижчою за середню.
Загалом, спостереження свідчать про те, що літо 2023 року вже стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники вважають, якщо місяці, що залишилися, не будуть винятково холодними, 2023 рік з упевненістю поб'є рекорд найспекотнішого літа за всю історію.
До слова, хоча всі вісім найтепліших років були зареєстровані з 2015 року, рекордно холодний рік на Землі припав на 1904 рік.
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