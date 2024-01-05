Красного уже недостаточно. Ученым нужен новый цвет для обозначения невероятной жары на Земле

Исследователи пришли к выводу, что климатические полосы нуждаются в новом цвете, поскольку планета невероятно нагревается.

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Наша планета неумолимо нагревается: в 2023 человечество уже столкнулось с невероятными волнами тепла, лесными пожарами и жарой, а ученые предполагают, что он станет самым жарким за всю историю наблюдений, пишет BBC.

С 1850 года ученые используют полосы для изображения изменения среднегодовой глобальной температуры: красный указывает на более жаркие годы, синий — на более прохладные в сравнении со средним показателем за период 1971-2000 годов. Теперь ученые считают, что мир нагрелся настолько, что научное сообщество нуждается в полосах нового цвета, чтобы отображать температуру, с которой человечество столкнулось сегодня.

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Профессор Эд Хокинс из Университета Рединга опубликовал первое обновленное изображение земного шара, используя промежуточные данные за 2023 год. Ученый пришел к выводу, что даже самый темный красный цвет в этой шкале, увы, не передает того, что происходит с планетой.

По словам профессора Хокинса, 2023 год стал годом запредельной жары, при этом мир неумолимо нагревается, а потому, вероятно, исследователям придется использовать дополнительный цвет, чтобы отображать данные в "эру закипания".

Отметим, что ранее Метеорологическое бюро Великобритании подтвердило, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений для Уэльса и Северной Ирландии, а также вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений для Великобритании в целом (на первом месте остается 2022 год).

Профессор Хокинс отмечает, что в тот или иной период времени потребность в новой цвете для климатической шкалы возникала постоянно. Однако рекордный показатель 2023 года по-прежнему "остается сюрпризом".

Исследователи отмечают, что полосы представляют собой миллиарды научных данных, собранных за более чем столетие, и скомпилированных в одном изображении. Профессор Хокинс также напомнил, что потребность в новом цвете еще раз свидетельствует о невероятных изменениях в климатической системе Земли, с которыми нам лишь только предстоит столкнуться. Поэтому ученые напоминают, что шаги по предотвращению климатического коллапса необходимо предпринять уже сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.