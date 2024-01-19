Высасывает жизнь из людей: названо неожиданное последствие климатического кризиса Земли

Ученый утверждает, что изменение климата способно сократить продолжительность жизни на полгода, и даже больше, когда речь идет о женщинах.

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2023 год официально признан самым жарким годом за всю историю наблюдений: невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров обрушились на мир, а ученым больше недостаточно красного цвета для обозначения жары на графиках. Во всех этих катастрофах ученые винят изменение климата, вызванное деятельностью человека, пишет Daily Mail.

Теперь ученый-климатолог обнаружил еще один "неприятный сюрприз", связанный с климатическим кризисом Земли: по мнению ученого, изменения климата в буквальном смысле крадут нашу жизнь. Оценки нового исследования показывают, что повышение температуры и циклов осадков приводят к сокращению средней продолжительности жизни на 6 месяцев. Основными причинами сокращения продолжительности жизни называют смерть от стихийных бедствий, наводнений и волн тепла, а также косвенных смертей, например, проблем с психическим здоровьем.

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В ходе своего исследования Амит Рой из Бангладешского университета Шахджалал и Новой школы социальных исследований в США, который является единственным автором исследования, использовал данные о температуре и осадках из более чем 190 стран за 80 лет. Ученый обнаружил, если температура повысится всего на 2 градуса по Фаренгейту, средняя продолжительность жизни человека сократится на полгода.

Автор исследования также утверждает, что изменение климата также является причиной голода, проблем с питанием, болезней, психического здоровья, и преждевременной смертности во всем мире. Все это в целом способствует сокращению продолжительности жизни.

Амит Рой также утверждает, что больше всего от климатического кризиса планеты пострадают женщины: они лишатся 10 месяцев жизни. Таким образом автор исследования подчеркивает, что глобальная угроза, которую представляет изменение климата для миллиардов людей на Земле, на самом деле больше, чем считалось ранее. Фактически автор утверждает, что климатический кризис планеты стоит рассматривать как "кризис общественного здравоохранения".

В своем исследовании ученый проанализировал данные, собранные в 191 стране в период с 1940 по 2020 годы. Амит Рой также утверждает, что его исследование стало первым в своем роде "составным индексом изменения климата".

В период с 1960 по 2020 годы средняя продолжительность жизни в мире значительно увеличилась: среди мужчин с 48 до 70 лет, у женщин — с 52 до 74. Люди получили "дополнительные годы" благодаря доступу к более обильной и питательной пище, чистой воде, улучшению гигиены и передовой медицине, а также инновациям в области антибиотиков и вакцин.

В то же время ученый заметил, что ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась на фоне пандемии коронавируса. Теперь ученый считает, что ситуация усугубится в результате изменений климата, вызванных человеческой деятельностью. Лишь за 80 лет, в период с 1940 по 1990 годы, средняя глобальная температура Земли увеличилась с 15°C до 20,5°C. В то же время с 1990 года до сегодня средняя температура упала на 2°C.

Отметим, что ученый не называет время, когда в мире произойдет снижение средней продолжительности жизни, однако уверяет, что это неизбежно, если необходимые шаги не будут предприняты уже сегодня.

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