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МирФан

Продолжают работать: охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами

Заброшенный парк развлечений, зона отдыха, Tivoli World, охрана парка, полиция, блогеры, снимали видео, банкротство
Фото: Charles Wade-Palmer | Сотрудники подняли тревогу, после чего задержали одного из группы блогеров

Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

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В Испании закрытый парк развлечений Tivoli World поддерживается в рабочем состоянии сотрудниками, которые уже не работают в нем. Недавно охранники поймали группу исследователей, которые пробрались на территорию зоны отдыха. Об этом пишет Daily Star.

Парк развлечений Tivoli World, расположенный в Бенальмадене на побережье Коста-Дель-Соль, закрылся в 2020 году, став одной из самых громких жертв пандемии COVID-19, разрушающей экономику.

После этого он ненадолго открылся, а в августе 2021 года был закрыт навсегда после банкротства компании-владельца. Хотя по внешнему виду этого не скажешь. Причина в том, что бывшие сотрудники поддерживали его в рабочем состоянии из-за странной лазейки в контракте, которая не позволяла им найти другую работу в другом месте. По данным Euro Weekly News, пострадали почти 90 сотрудников.

Именно этот персонал поднял тревогу, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории пять молодых людей. Группа в возрасте от 23 до 26 лет была обнаружена 28 февраля в районе "Пассаж ужаса" сразу после полуночи.

Заброшенный парк развлечений, зона отдыха, Tivoli World, охрана парка, полиция, блогеры, снимали видео, банкротство Fullscreen
Группа блогеров намеревалась снимать видео на аттракционах на свои мобильные телефоны
Фото: Charles Wade-Palmer

Сотрудники подняли тревогу, после чего задержали одного из группы, который отказался рассказывать им о своих друзьях.

Группа блогеров намеревалась снимать видео на аттракционах на свои мобильные телефоны, с которых было все удалено по просьбе бывших сотрудников Tivoli.

Сотрудники правоохранительных органов заявили молодому человеку, что если выяснится, что группа нанесла ущерб объектам или выложила видео, снятое в парке, в социальные сети, то на него будет подано заявление о нападении на частную собственность.

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