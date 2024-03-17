Продолжают работать: охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами

Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

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В Испании закрытый парк развлечений Tivoli World поддерживается в рабочем состоянии сотрудниками, которые уже не работают в нем. Недавно охранники поймали группу исследователей, которые пробрались на территорию зоны отдыха. Об этом пишет Daily Star.

Парк развлечений Tivoli World, расположенный в Бенальмадене на побережье Коста-Дель-Соль, закрылся в 2020 году, став одной из самых громких жертв пандемии COVID-19, разрушающей экономику.

После этого он ненадолго открылся, а в августе 2021 года был закрыт навсегда после банкротства компании-владельца. Хотя по внешнему виду этого не скажешь. Причина в том, что бывшие сотрудники поддерживали его в рабочем состоянии из-за странной лазейки в контракте, которая не позволяла им найти другую работу в другом месте. По данным Euro Weekly News, пострадали почти 90 сотрудников.

Именно этот персонал поднял тревогу, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории пять молодых людей. Группа в возрасте от 23 до 26 лет была обнаружена 28 февраля в районе "Пассаж ужаса" сразу после полуночи.

Группа блогеров намеревалась снимать видео на аттракционах на свои мобильные телефоны Фото: Charles Wade-Palmer

Сотрудники подняли тревогу, после чего задержали одного из группы, который отказался рассказывать им о своих друзьях.

Группа блогеров намеревалась снимать видео на аттракционах на свои мобильные телефоны, с которых было все удалено по просьбе бывших сотрудников Tivoli.

Сотрудники правоохранительных органов заявили молодому человеку, что если выяснится, что группа нанесла ущерб объектам или выложила видео, снятое в парке, в социальные сети, то на него будет подано заявление о нападении на частную собственность.

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