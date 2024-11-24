5 стран, где заплатят до $90 тысяч, чтобы молодые люди переехали туда прямо сейчас (фото)

Местные правительство обещают улучшать транспортное сообщение с этими поселениями, а также увеличивать интернет-покрытие и поднимать качество медицинских услуг.

Сокращение населения, миграция талантливой молодежи и другие проблемы привели к тому, что отдаленные регионы Италии, Греции, Испании и некоторых других стран, столкнулись с нехваткой рабочей силы. Издание New York Post опубликовало список удивительных направлений, куда можно переехать и при этом получить денежное вознаграждение.

Ирландия

Власти этой страны предлагают гранты до $90 тысяч для тех, кто желает отремонтировать заброшенный дом на одном из прибрежных живописных островов.

"На 30 островах общая численность населения составляет всего около 3 000 человек. Ирландия стремится возродить эту местность и сделать ее перспективной, привлекая молодежь, в частности так называемых "цифровых кочевников", которые работают дистанционно на международные компании", — рассказывает Уэйн Миллз, специалист по международным переездам.

Пейзаж в Исландии Фото: Freepik

Для участия в программе необходимо прожить в отремонтированном доме не менее 10 лет. Правительство, в свою очередь, обещает улучшить транспортное сообщение, интернет-покрытие и качество медицинских услуг.

Швейцария

В альпийской деревне Альбинен людям до 45 лет предлагают за переезд $23 тысячи, а также дополнительно $11,5 тыс. за каждого ребенка. Однако придется прожить здесь не менее 10 лет и пройти строгую процедуру получения гражданства.

Пейзаж в Швейцарии Фото: Freepik

"Швейцария постоянно фигурирует в списках как одна из самых безопасных и счастливых стран мира", — перечисляет преимущества этого направления Вейн.

Испания

За переезд на север Италии людям предлагают $3,2 тыс. — плюс еще столько же за каждого маленького ребенка.

"Понга находится в одном из самых северных регионов страны — это далеко от популярных туристических маршрутов, но ее горный ландшафт просто поражает воображение. Это идеальное место для жизни в гармонии с природой, а еще здесь производят удивительные вина!" — добавляет Миллз.

Пейзаж в Испании Фото: Freepik

Греция

Власти живописного острова Антикитера платят людям за приезд более $500 в месяц в течение трех лет.

Пейзаж в Греции Фото: Freepik

"Сейчас на Антикитере проживает только 45 постоянных жителей, поэтому это спокойная и сплоченная община. Они очень хотят увеличить количество молодых семей, чтобы оживить остров", — объясняет Вейн.

Италия

В то время как Венеция и Рим страдают от потоков туристов, другие регионы пустуют. $30 тысяч получит каждый, кто поселится в одном из небольших сел Калабрии, но при условии, что начнет там бизнес или будет выполнять важную работу. Впрочем, есть условие — возраст до 40 лет.

Пейзаж в Италии Фото: Freepik

Напомним, ранее Фокус писал, что за последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить недвижимость в обезлюдевших городах страны.

В частности, 49-летняя Рубия Дэниелс приобрела три дома всего за один евро каждый и собирается переехать в эту средиземноморскую страну на пенсии. Программа "дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году в рамках инициативы по заселению обособленных районов, где домики нуждаются в реставрации.