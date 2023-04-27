"Здесь очень все красиво": женщина приобрела три дома в Италии всего за 3 евро (фото)

Рубия Дэниелс собирается превратить самый большой дом в оздоровительный центр, другой — в художественную галерею, а в самом маленьком будет жить со своим мужем, когда они выйдут на пенсию.

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49-летняя Рубия Дэниелс приобрела три дома в Италии всего за один евро каждый и собирается переехать в эту средиземноморскую страну на пенсии. Об этос рассказывает The Mirror.

Женщина купила три старых исторических здания всего за 3 евро (примерно 122 гривны). Дома находятся в 10 минутах езды друг от друга, и чтобы восстановить их, необходимо потратить 20 000 евро (815 тысяч гривен).

Она собирается превратить самый большой дом в оздоровительный центр, другой — в художественную галерею, а в самом маленьком будет жить со своим мужем, когда они выйдут на пенсию.

Женщина соберается перехать в Италию со своим мужем, когда они выйдут на пенсию Фото: коллаж Фокус

Программа "дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году в рамках итальянской инициативы по заселению уединенных районов, где здания нуждаются в реставрации.

Все здания, которые были приобретены, нуждаются в серьезном ремонте и требуют инвестиций и трудозатрат для того, чтобы привести их в надлежащее состояние. Все дома планируют сохранить в оригинальном виде, как снаружи, так и внутри.

"Я собрала все свои инструменты, купила генератор и электромойку — к тому времени мой муж уже думал: "Эта женщина спятила", но здесь очень все красиво", — рассказала Рубия.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.