"Тут дуже все красиво": жінка придбала три будинки в Італії лише за 3 євро (фото)

Рубія Деніелс збирається перетворити найбільший будинок на оздоровчий центр, інший — на художню галерею, а в найменшому житиме зі своїм чоловіком, коли вони вийдуть на пенсію.

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49-річна Рубія Деніелс придбала три будинки в Італії всього за один євро кожен і збирається переїхати до цієї середземноморської країни на пенсії. Про це розповідає The Mirror.

Жінка купила три старі історичні будівлі всього за 3 євро (приблизно 122 гривні). Будинки знаходяться за 10 хвилин їзди один від одного, і щоб відновити їх, необхідно витратити 20 000 євро (815 тисяч гривень).

Вона збирається перетворити найбільший будинок на оздоровчий центр, інший — на художню галерею, а в найменшому житиме зі своїм чоловіком, коли вони вийдуть на пенсію.

Жінка збирається переїхати до Італії зі своїм чоловіком, коли вони вийдуть на пенсію Фото: колаж Фокус

Програму "будинок за один євро" було запущено на Сицилії у 2019 році в межах італійської ініціативи щодо заселення відокремлених районів, де будівлі потребують реставрації.

Усі будівлі, які були придбані, потребують серйозного ремонту та вимагають інвестицій і трудовитрат для того, щоб привести їх у належний стан. Усі будинки планують зберегти в оригінальному вигляді, як зовні, так і всередині.

"Я зібрала всі свої інструменти, купила генератор і електромийку — на той час мій чоловік уже думав: "Ця жінка збожеволіла", але тут дуже все красиво", — розповіла Рубія.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до них було заблоковано металевою шафою.