Всем желающим предлагают $16 000 за переезд в райский уголок в Испании (фото)

В рамках государственной программы 200 переселенцев смогут получить визу и работать удаленно.

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В уютной долине Амброз, что в Испании, всем желающим предлагают $16 тысяч за переезд, чтобы возродить этот живописный уголок. Местные чиновники прежде всего рассчитывают на работников, которые имеют возможность работать дистанционно. Об этом пишет издание The Sun.

Программа под названием "Живи в Амбросе" предусматривает финансовую поддержку для покрытия расходов на жилье, землю и других расходов, но только при условии, что новые жители проживут там как минимум в течение двух лет.

Кстати, долина Амброс вокруг окружена горами и расположена в трех часах езды от столицы — Мадрида. Самое большое село региона, Эрвас, насчитывает всего 3 907 жителей, а в некоторых других муниципалитетах зарегистрировано даже менее 200 человек. Именно поэтому правительство Испании пытается изменить эту критическую демографическую ситуацию.

Всем желающим предлагают $16 тысяч за переезд, чтобы возродить этот живописный уголок Фото: Freepic

Сообщается, что в рамках государственной программы 200 переселенцев смогут работать удаленно.

"Привлечение высококвалифицированных специалистов с высокими доходами будет иметь очень положительное влияние на нашу экономику. Это будет способствовать росту потребления, обогатит нашу землю талантами, расширит возможности", — заявил испанский министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо Сантамария.

Успешные кандидаты-женщины в возрасте до 30 лет получат $11 000, если они решат остановиться в городе с населением менее 5 000 жителей. Еще $5 000 им доплатят за окончание двухлетнего курса обучения. Те, кто старше 30 лет, получат чуть меньшую помощь: первоначальный платеж в размере $8 900 и вторичный — $4400.

Кто может подать заявку?

Кандидат должен проживать не в этом регионе Испании в течение последних шести месяцев;

Легально находиться в стране и иметь иностранный идентификационный номер. Граждане стран, не входящих в ЕС, также могут подать заявку, но они должны уже получить визу;

Работать удаленно в технологической отрасли.

200 переселенцев смогут работать в долине удаленно Фото: Freepic

Напомним, ранее Фокус писал, что за последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить недвижимость в обезлюдевших городах страны.

В частности, 49-летняя Рубия Дэниелс приобрела три дома всего за один евро каждый и собирается переехать в эту средиземноморскую страну на пенсии. Программа "дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году в рамках инициативы по заселению обособленных районов, где домики нуждаются в реставрации.