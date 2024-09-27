Всім охочим пропонують $16 000 за переїзд у райський куточок в Іспанії (фото)

У рамках державної програми 200 переселенців зможуть отримати візу й працювати віддалено.

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У затишній долині Амброз, що в Іспанії, всім охочим пропонують $16 тисяч за переїзд, аби відродити цей мальовничий куточок. Місцеві чиновники насамперед розраховують на працівників, які мають можливість працювати дистанційно. Про це пише видання The Sun.

Програма під назвою "Живи в Амбросі" передбачає фінансову підтримку для покриття витрат на житло, землю та інших видатків, але лише за умови, що нові мешканці проживуть там щонайменше протягом двох років.

До речі, долина Амброс довкола оточена горами й розташована за три години їзди від столиці — Мадрида. Найбільше село регіону, Ервас, налічує всього 3 907 жителів, а в деяких інших муніципалітетах зареєстровано навіть менше ніж 200 осіб. Саме тому уряд Іспанії намагається змінити цю критичну демографічну ситуацію.

Усім охочим пропонують $16 тисяч за переїзд, аби відродити цей мальовничий куточок Фото: Freepic

Повідомляється, що в рамках державної програми 200 переселенців зможуть працювати віддалено.

"Залучення висококваліфікованих фахівців з високими доходами матиме дуже позитивний вплив на нашу економіку. Це сприятиме зростанню споживання, збагатить нашу землю талантами, розширить можливості", — заявив іспанський міністр економіки, зайнятості та цифрової трансформації Гільєрмо Сантамарія.

Успішні кандидати-жінки віком до 30 років отримають $11 000, якщо вони вирішать зупинитися в місті з населенням менше ніж 5 000 мешканців. Ще $5 000 їм доплатять за закінчення дворічного курсу навчання. Ті, хто старше 30 років, отримають трохи меншу допомогу: початковий платіж у розмірі $8 900 і вторинний — $4400.

Хто може подати заявку?

Кандидат має проживати не в цьому регіоні Іспанії протягом останніх шести місяців;

Легально перебувати в країні та мати іноземний ідентифікаційний номер. Громадяни країн, що не входять до ЄС, також можуть подати заявку, але вони повинні вже отримати візу;

Працювати віддалено в технологічній галузі.

200 переселенців зможуть отримати візу й працювати у долині віддалено Фото: Freepic

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що за останні кілька років продажі будинків за один євро в Італії привернули неабиякий інтерес: десятки людей вирішили скупити нерухомість у знелюднених містах країни.

Зокрема, 49-річна Рубія Деніелс придбала три будинки всього за один євро кожен і збирається переїхати до цієї середземноморської країни на пенсії. Програму "будинок за один євро" було запущено на Сицилії у 2019 році в межах ініціативи щодо заселення відокремлених районів, де хатинки потребують реставрації.