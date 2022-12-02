Рекорды за рекордом: в Украине подсчитали дефицит государственного бюджета

Дефицит бюджета в ноябре — самый высокий с начала полномасштабной войны. До этого максимальные показатели фиксировались в октябре.

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Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в ноябре 2022 года вырос по сравнению с октябрем на 11% до 163,3 млрд грн. Фактический дефицит был еще выше – 170 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Дефицит бюджета в ноябре — самый высокий с начала полномасштабной войны. До этого максимальные показатели фиксировались в октябре 2022 года, когда фактический дефицит составил 143,4 млрд грн.

Доходы общего фонда в ноябре выросли почти на 30% – до 94,4 млрд грн, а расходы – на 17% до 260,5 млрд грн. Общие кассовые расходы государственного бюджета выросли до 312,7 млрд грн с 231,7 млрд грн в октябре. С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 807,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 1097,6 млрд грн, или 77% от запланированных. Из этой суммы размещение ОВГЗ принесло 593,5 млрд грн. Путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 541 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 370 млрд грн. Из внешних источников привлечено 504,1 млрд грн, в том числе в ноябре — 94,7 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь – июнь составили 397,4 млрд грн, обслуживание – 149,6 млрд грн.

Как выглядит принятый Радой бюджет на 2023 год

Главным приоритетом бюджета станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн. В эти расходы, в частности, включены зарплаты, материальное обеспечение, закупка и ремонт техники. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборону должны увеличиться более чем в 4 раза, указал Шмыгаль.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. На эти цели планируется выделить еще 35% всего бюджета — более 800 млрд грн.

Как объяснял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, главной статьей экономии в 2023 году премьер-министр назвал уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, количество чиновников в Украине уменьшится, будут урезаны зарплаты и премии государственным служащим — ожидается, что расходы таким образом сократятся на 11,6 млрд грн в сравнении с текущим годом.

В бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии планируется направить 19 млрд грн — в фонд будут собраны конфискованные средства РФ и россиян, а также помощь со стороны международных партнеров.

Напомним, в проекте бюджета на 2023 год запланированы рекордные для Украины расходы – 2,6 трлн грн и огромный дефицит в 20% от ВВП. Где государство найдет средства для его компенсации Фокус также анализирует в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".