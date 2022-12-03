"Стало хуже повсюду": эксперты рассказали, как война РФ с Украиной повлияла на жизнь в мире

Эксперты из EIU заявили, что в мире наблюдается рекордный рост инфляции. В 2023 году возможно улучшение ситуации, если войны Украины с РФ не "обострится".

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Из-за войны России против Украины "Список самых дорогих городов для жизни" от Economist Intelligence Unit (EIU) сильно изменился, по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что в связи с войной, которую начал президент РФ Владимир Путин, Москва испытали самые резкие скачки в рейтинге среди всех включенных городов. Так, Москва переместилась с 72-го места на 37-е. С другой стороны, многие города Западной Европы стали менее дорогими из-за ослабления валюты и экономики, даже когда цены на газ и электроэнергию резко выросли.

Сообщается, что самыми дорогими городами признаны Нью-Йорк и Сингапур. На третьем месте находится Тель-Авив, а четвертое место делят Лос-Анджелес и Гонконг.

По словам журналистов, экономисты частично связывают глобальный кризис стоимости жизни с войной в Украине, а также с продолжающимися ограничениями из-за COVID-19 в Китае, другими последствиями пандемии. Кроме того, среди причин также называют проблемы с цепочками поставок, изменения климата и усугубляющиеся воздействия инфляции.

Руководитель исследования Упасана Датт заявила, что война в Украине является одним из двух ключевых факторов, наряду с пандемией.

"То, что мы замечаем, — это препятствия в цепочке поставок, и это произошло только из-за войны", — сказала она.

По словам Датт, по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, растущий спрос на товары столкнулся с постоянными блокировками в цепочке поставок, что привело к высокому уровню инфляции. Западные санкции, введенные против России, усугубили влияние на поставки товаров повсюду.

Издание пишет, что в отчете задокументировано это влияние на другие европейские города, где попытки уменьшить зависимость от российской энергии привели к 29-процентному росту цен на газ и электроэнергию.

По данным EIU, во всем мире счета за коммунальные услуги выросли в среднем на 11 %, цены на автомобили выросли в среднем на 9,5 % в местной валюте. В отчете ожидается некоторое облегчение в 2023 году, если цены на сырьевые товары "резко упадут", при условии, что война в Украине не обострится.

Рейтинг "Самых дорогих городов для жизни от" EIU

Рейтинг составляется ежегодно лондонским подразделением Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение медиа-компании The Economist Group). В 2022 году сравнивается стоимость жизни в 172 городах, анализируются цены более чем на 200 товаров и услуг, включая аренду, коммунальные платежи, товары для дома и продукты. Рейтинг зафиксировал 8,1-процентный рост инфляции во всем мире за последний год. Это самый высокий показатель с тех пор, как EIU начал проводить исследования почти два десятилетия назад.

Ранее Фокус писал, что Польша одобрила новую цену на российскую нефть, установленную ЕС. Ранее страна блокировала решение, требуя установить "потолочную" цену на уровне $30 за баррель, но в конце концов согласилась на цену в $60.

Также сообщалось, что в Украине подсчитали дефицит государственного бюджета. Дефицит бюджета в ноябре — самый высокий с начала полномасштабной войны. До этого максимальные показатели фиксировались в октябре.