"Извлечь выгоду": страны G7 хотят сохранить российскую нефть на рынке с потолком цен, — Bloomberg

В США считают потолок цен в 60 долларов за баррель уместным, так как это поможет "сбалансировать ограничение способности Москвы получать прибыль".

Related video

Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть. США и их союзники хотят, чтобы нефть из РФ продолжала поступать на рынок, о чем пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что послы Европейского Союза поддержали ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после напряженных переговоров. Отмечается, что это выше 50 долларов, по которым уже продается флагманский российский сорт нефти Urals.

Как рассказал аналитик Джоэл Хэнкок, рынок перешел к мнению, что экспорт российской сырой нефти останется более устойчивым, чем ожидалось ранее. На него не так сильно повлияет ценовой потолок, как предполагалось.

По словам журналистов, ключевой остается реакция Москвы. Ранее она угрожала остановить производство, однако недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ограничение не имеет значения.

"Нам все равно, какой будет ценовой потолок. Мы будем вести переговоры с нашими партнерами напрямую", — сказал Лавров.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен будет стимулировать поток уцененной российской нефти на мировые рынки. Оно призвано помочь защитить потребителей и бизнес от глобальных перебоев с поставками. Йеллен добавила, что страны смогут торговаться за более высокие скидки на российскую нефть и извлечь выгоду из большей стабильности на мировых энергетических рынках.

"Мы считаем, что цифра в 60 долларов за баррель уместна", чтобы сбалансировать ограничение способности Москвы получать прибыль", — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он добавил, что предел может быть скорректирован в будущем.

Издание пишет, что Украина заявляла, что ценовой потолок должен быть установлен на уровне в 30 долларов за баррель.

Также сообщалось, что Польша одобрила новую цену на российскую нефть, установленную ЕС. Ранее страна блокировала решение, требуя установить "потолочную" цену на уровне $30 за баррель, но в конце концов согласилась на цену в $60.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, как война РФ с Украиной повлияла на жизнь в мире. Эксперты из EIU заявили, что в мире наблюдается рекордный рост инфляции. В 2023 году возможно улучшение ситуации, если война Украины с РФ не "обострится".